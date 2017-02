Estos son los 7 lugares más peligrosos de la Tierra para el ser humano

Nuestro planeta se encuentra plagado de peligros. De lugares oscuros en los que no te querrías meter ni aunque te pagaran por ello. Y no, no hablamos del despacho de Donald Trump. Nos referimos a enclaves en donde la naturaleza se despliega de manera más extrema. Donde la Tierra tiembla más que nunca, el Sol abrasa y las tormentas son mortales. Lugares donde parece casi imposible que pueda habitar un ser humano.

La BBC ha recopilado algunos de estos puntos extremos del globo, y hay de todo: volcanes incontenibles, fallas profundísimas, lagos tóxicos o desiertos inhóspitos .

¿Has pensado ya dónde te irás las próximas vacaciones? Aquí te dejamos algunas encantadoras opciones.

1. Estrecho Saltstraumen

El Estrecho Saltstraumen en Noruega es considerado el lugar de la Tierra con las corrientes marinas más fuertes. Cada 6 horas, cuando las mareas ascienden y descienden, 400 millones de metros cúbicos de agua se desplazan a 41 kilómetros por hora, precipitándose por el estrecho de 150 metros de anchura y 3 kilómetros de longitud que conecta los fiordos Saltenfjord y Skjerstadfjorden.

Los potentes remolinos que se crean pueden alcanzar hasta 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad. Pese a su peligrosidad, es una zona muy visitada por los turistas que se sienten atraídos por la furia salvaje del mar.

2. Las Islas Efímeras

“Las islas efímeras” en las Maldivas son un grupo de islas situadas en el Océano Índico que cada año se sumergen un poco más en el mar. Y el riesgo aumenta conforme pasa el tiempo, condenando a sus habitantes al éxodo forzoso.

3. Lagos Nyos y Kivu

Los lagos Nyos (Camerún) y Kivu (frontera de la República Democrática del Congo y Ruanda) albergan bajo su superficie un peligro invisible. El primero cuenta con reservas de dióxido de carbono y el segundo cuenta con gas metano debajo de la tierra. Al ser zonas de alta actividad volcánica, se corre el riesgo de que una fuga de estos gases pueda resultar fatal para los habitantes que viven cerca del lago.

4. Cabo Denison (Antártida)

El Cabo Denison en la Antártida es, en promedio durante todo el año, el lugar más ventoso de la Tierra. Por supuesto, está deshabitado. El 10 de abril de 1996, una estación climática sin trabajadores registró allí una ráfaga de viento que alcanzó los 408 kph. Según la Organización Mundial Meteorológica (WMO, por su nombre en inglés), fue la ráfaga de viento más fuerte que se ha registrado nunca.

5. Falla de San Andrés (California)

La falla de San Andrés, el lugar donde la placa del Pacífico se desliza al lado de la placa de América del Norte, discurre a través de California y es uno de los límites de placas más famosos. En el caso de producirse allí un terremoto de gran magnitud, los daños serían terribles.

6. Anillo de Fuego del Pacífico

El Anillo de Fuego del Pacífico, el lugar donde se producen el 81% de los terremotos más grandes del mundo. Según un estudio elaborado en 2015 por analistas de riesgos, 8 de las 10 ciudades del mundo más vulnerables a los desastres naturales se encuentran en Filipinas, país que se sitúa en el anillo de fuego y además en un cinturón de tifones.

7. La Depresión de Danakil (Etiopía)

Se le conoce como el lugar más cruel de la Tierra y posiblemente sea cierto. La Depresión de Danakil de Etopía es el punto de encuentro de tres placas tectónicas, cuenta con una temperatura medial anual de 34,4 grados y es uno de los lugares más calientes de la Tierra. Y aunque pueda parecer extraño, hay un pueblo que se atreve a vivir en estas condiciones de vida tan extremas: la tribu Afar de Etiopía.