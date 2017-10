Xi Jinping se acaba de convertir en el líder chino más poderoso desde Mao Zedong

Getty

Xi Jinping se ha consagrado como el el líder más omnipotente que ha visto China desde Mao Zedong.

Los aproximadamente 2.300 delegados del XIX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) han aprobado hoy de forma unánime incluir el "pensamiento Xi Jinping" en la Constitución del partido. Un gesto con el que solo fue honrado en vida Mao Zedong y que significa que la nueva doctrina deberá ser estudiada por los escolares, los universitarios y los trabajadores de fábricas estatales, junto a los 90 millones de miembros del partido gobernante, detalla la editora de la BBC en China, Carrie Gracie.

Xi ha clausurado el congreso prometiendo que es el comienzo de una "nueva era" de poder e influencia internacional. Pero lo que no ha dicho es que también podría ser el principio de un tiempo aún más aterrador para cualquier disidente. "Significa que Xi es efectivamente inexpugnable... Si desafías a Xi, estás desafiando la fiesta, y nunca querrás estar en contra de la fiesta", advierte a The Guardian Bill Bishop, el editor un boletín sobre política china llamado Sinocism.

Los 14 principios del pensamiento de Xi fortalecen la autoridad del Partido Comunista en todos los aspectos que rigen el funcionamiento del país y ponen sobre la mesa "nuevas ideas de desarrollo", "una vida armoniosa entre el hombre y la naturaleza" (podría significar un nuevo abastecimiento de fuentes renovables), seguir liderando una guerra contra la corrupción (que le ha servido para librarse de enemigos clave) y un "absoluto control sobre el ejército popular", entre otros.

En los últimos años, el PIB de China ha experimentado un crecimiento de cerca del 7%. Y, como expresó Xi en la apertura del congreso, las reformas que otorguen al gigante asiático un mejor posicionamiento en el mercado deben continuar.

Algunos de los objetivos de los que habló son que "los tipos de interés y los tipos de cambio estén más basados en el mercado", flexibilizar el acceso a la inversión extranjera, abrir los mercados y crear empresas de inversión mixta (privada y estatal). Es decir, la perpetuación del modelo capitalista pero comunista que satisfaga las demandas de socios económicos como la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para acrecentar los negocios entre ambos, y de paso salve a China de acabar como la Unión Soviética.

Algunas de estas medidas son la forma de labrar un progreso aún más prometedor para el gigante asiático. Sin embargo, la directora de Centro del Siglo XXI de China, Susan Shirk, también sospecha que los nuevos 5 años de mandato de Xi puedan marcar el comienzo de un régimen dictatorial.

En contra de lo habitual, a estas alturas del juego Xi aún no ha nombrado un sucesor. En el caso de que en el Politburó no figure ningún posible heredero como Hu Chunhua, Chen Min'er o Zhang Qingwei significará que no tiene intención de poner fin a su mandato en 2022. Y sera entonces cuando se empiecen a alimentar los reales temores de que pueda llegar a convertirse en un "dictador", advirtió a The Guardian Shrik.

Del campo a la presidencia

Xi nació en 1953. Hijo de un líder del Partido Comunista de China y antiguo camarada de Mao, Xi Zhongxun, que fue purgado del poder en 1962, según su biografía. Fue allí cuando Xi se vio obligado a abandonar la educación secundaria para pasar siete años trabajando en una aldea remota.

Aró campos, cavó zanjas y durmió en cuevas para acabar adaptándose al sistema de una China repleta de injusticias y "hacerse más rojo que nadie", según datos de la Embajada estadounidense filtrados por Wikileaks.

En 1974 consiguió formar parte de las filas del partido al que un día había servido su padre para terminar consagrándose como presidente en 2012. Un tiempo desde el cual no ha hecho más que acrecentar su poder. Fuera de sus fronteras ha modernizado su ejército y ha sido uno de los mandatarios que han impulsado la globalización. En su territorio ha pasado a presidir casi una decena de comisiones para que le apoden "el jefe de todo", ha impuesto una censura en Internet sin precedentes y ha acallado la voz de activistas y abogados de derechos humanos que se han atrevido a desafiarle.

Lo peor podría estar por venir.