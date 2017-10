'Me han tocado las tetas mientras se reían': las agresiones sexuales de la policía en el 1-O

Marta Torrecillas

Ayer fueron muchas las historias de violencia que se vivieron en Barcelona durante la celebración del referéndum de autodeterminación que el gobierno central ha tratado de impedir y torpedear a toda costa. La tensión se fue intensificando a medida que se acercaba el 1 de octubre. Las advertencias en forma de amenaza del gobierno central anticipaban algo que parecía inminente: más de 10.000 agentes desplazados del resto de España. Guardia civil y nacional aunados en ese “a por ellos” que ya era sombrío antes de que todo empezara. El domingo habría cargas. Habría violencia. Y sí, las hubo. En la comparecencia que ofreció Rajoy a las 20.15 —con los colegios electorales ya cerrados— el presidente de España aseguró que el referéndum no había existido y que éramos un “ejemplo” para el mundo.

El referéndum, como tal, no sabemos si existió. Al menos, no podemos saber si cumple con todas las garantías porque ellos mismos se encargaron de impedirlo. Lo que sí existió seguro fue una cantidad apabullante de gente movilizada —el Govern las cifra en alrededor de 3 millones— y lo que también existió son unas imágenes de violencia y represión que no veíamos desde el 15M. Y que nos recuerdan aún más a ese pasado no tan pasado en el que nuestros padres corrían frente a los grises. Ayer fue también un día gris en Barcelona. Y lluvioso. Las cargas policiales se saldaron con alrededor de 893 heridos, dos de ellos graves que se encuentran en el Hospital Vall d’Hebron y Sant Pau. La jornada, con los episodios más violentos concentrados sobre todo en el horario matinal, dejó testimonios, imágenes y notas de voz para los libros de historia.

Información actualizada a las 7:04 am del Departamento de Salud

Según fuentes del Vall d’Hebron a Playground, el paciente que se encuentra ingresado en el hospital se encuentra “estable dentro de la gravedad”. No ha trascendido más información sobre la identidad del paciente o la paciente. Desde el hospital Sant Pau tampoco ha trascendido más información sobre el estado del otro herido de gravedad.

Uno de los casos más violentos registrados durante la jornada de ayer fue el de la catalana Marta Torrecillas. Esta mujer fue a votar al Instituto Pau Claris en el barrio de l ’Eixample de Barcelona cuando un grupo de agentes la echó a patadas y con violencia del instituto. Ella misma contó una experiencia por nota de voz a la madre de un amigo.

“Laura escucha, yo estaba defendiendo a la gente mayor porque han pegado a niños, han pegado a gente mayor, me han tirado escalas abajo, me han dado patadas, me han roto los dedos uno a uno, en medio de las escaleras con la ropa levantada me han tocado las tetas y se reían y me han pegado y esto mientras los grababa todo el mundo. Explícalo que se entere todo el mundo, me han roto los dedos uno a uno, esto es mucha maldad, mucha, mucha.”, declara en la nota de voz que se puede escuchar traducida aquí.

La historia de Marta es uno de los casos de violencia policial más grave: no solo por el ensañamiento y la aplicación de la fuerza bruta por parte de las fuerzas policiales. También porque Laura fue víctima de una agresión sexual al sufrir tocamientos y manoseos por parte de esa misma policía supuestamente “encargada de mantener el orden”. Marta se levantó el 1 de octubre por la mañana para ir a votar —meter un papel en una urna— y acabó manoseada, siendo empujada escaleras abajo en bragas y con los dedos rotos de su mano. Según las declaraciones de la víctima, los agentes “le tocaron las tetas mientras se reían”.Uno de los vídeos difundidos del momento de la agresión parecen confirmar el relato de la víctima. En el vídeo se puede ver como uno de los agentes le aplasta literalmente los dedos de su mano derecha. Luego, Marta es empujada escaleras abajo en bragas. Debido al ángulo desde el que ha sido registrado el vídeo no se puede verificar nada más.

El caso Marta no parece haber sido el único. Esta mañana la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado en la emisora de radio Rac 1 que se tiene constancia de otras denuncias de agresiones sexuales a mujeres durante las cargas.

“Nos ha llegado diversos testimonios de mujeres que denuncian agresiones sexuales. Tenemos el caso de una mujer, por ejemplo, en la Barceloneta, que sufrió una agresión sexual durante las cargas”, declaraba Colau a Rac 1. La alcaldesa, que fue a votar durante la mañana, ha explicado que ayer se vivió un estado de "excepción" en el que el gobierno envió " de forma covarde y ruín a miles de policias bajo no sé qué consignas. Ayer hubo mucho más que órdenes policiales, ayer hubo ensañamiento".

Jaume Asens, teniente de alcalde de Barcelona, también denunció ayer a través de redes sociales supuestas agresiones sexuales a mujeres durante las cargas policiales. Asens alentó vía Twitter a las víctimas de estos episodios que reclamen "atención psicológica en los hospitales, algo clave para poder interponer denuncias".

Por su parte, el ayuntamiento está colaborando conjuntamente con el centro para los derechos humanos Iridia, quienes se están encargando de recopilar pruebas y testimonios y definir qué tipo de acciones emprender. Anais Franquesa, abogada y miembro de este colectivo, denuncia en el digital El Crític que "han recibido relatos de agresiones a mujeres de carácter sexual. Les han realizado tocamientos y han recibido insultos claramente de discriminación de género". Por ahora no ha trascendido más información sobre los casos.

Por su parte, Gorka Knörr, quien fue vicepresidente primero del parlamento vasco, tuiteó ayer que una amiga suya en Barcelona había sufrido violencia sexual por parte de la policía nacional al grito de “no nos gustan tus tetas”. Lo publicó de esta forma en el siguiente tuit.

