Estos dos leones son otra muestra más de que la homosexualidad es algo habitual entre animales

Un león monta a su compañero macho mientras la leona, tumbada a pocos metros de ellos, parece no inmutarse. La imagen es del fotógrafo inglés Russ Bridges que tomó varias instántaneas del momento. Los leones se encuentran en un parque natural en Reino Unido.

"He fotografiado a varios leones a lo largo de mi vida, pero estas fotos han sido las más interesantes", explicaba el autor de las imágenes al diario The Independent. En el momento que tuvo lugar la escena había un grupo reducido de personas a las que les fue imposible contener la risa. "No fue porque se tratara de dos leones macho, fue más por la situación cómica de ver al león con la lengua fuera y a la hembra al lado sin inmutarse", asegura Bridges.

Según explica los tres leones se encontraban tumbados cuando uno de los machos se levantó y se puso sobre el otro león. "A la leona no parecía importarle, de hecho, cada vez que alguna se le acercaba ella les frenaba y les ponía una pata en la cara". La actitud cariñosa de los dos leones no es una expcepción.

El pasado año se grabó a tres leones machos alternándose entre ellos para fornicar en Sudáfrica. La teoría de que en el reino animal hay especies que son homosexuales y bisexuales sigue siendo un tabú que muchos se niegan a aceptar. En primer lugar porque contradice la Teoría Evolutiva y Genética de Darwin. Pero el principal motivo es de tipo moral.

Aceptar los comportamientos homosexuales y bisexuales en el mundo animal sería otra confirmación más de la naturalidad que conlleva que dos especimenes del mismo sexo se sientan atraídas. Una evidencia que se ha intentado ocultar para quienes no aceptan la homosexualidad en las personas ya que, casi todas las variantes de los animales se encuentran presentes en las personas.

Entre los múltiples estudios realizados el más polémico fue el realizado por Paul Varsey, investigador de la Universidad de Canadá. Durante años se dedicó a estudiar distintas especies animales y su comportamiento sexual y emocional. Su conclusión, publicada en 2006, recoge que los compartamientos homosexuales y bisexuales en los animales están a la orden del día.

Otro de los datos que arrojó su estudio es que en el caso de los bonobos, una de las dos especies que componen el género de los chimpacés, las hembras tienden a tener un mayor número de relaciones con otras hembras. Además, las posturas que utilizan son mucho más diversas que las que llevan a cabo cuando su pareja es macho. Algo que también vendría a demostrar que hay especies animales que sí disfrutan del sexo y no se limitan tan solo al acto de la reproducción.