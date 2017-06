Eximen de todo delito a la adolescente que mató a su violador

Itzel fue acusada de homicidio por matar a su violador después de que la amenazara de muerte con un cuchillo. Ocurrió el pasado 1 de junio en las inmediaciones de la estación de Taxqueña, en Ciudad de México. Ayer finalmente sintió algo que podría asemejarse al alivio al escuchar que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México determinó que actuó en defensa propia y la exoneró de toda culpa.

Antes de llegar a la sentencia de la Procuraduría, la menor de 15 años ha pasado los días acompañada del miedo que le suscitaba ser detenida. Su familia ha sido víctima de llamadas amenazantes y, además, ha tenido que soportar las presiones constantes de la policía, según ha explicado a El País la abogada de la joven, Karla Micheel Salas.

"La mamá recibió una llamada intimidatoria, que asumimos que fue de alguien cercano al difunto, en la que le dijeron que sabían donde vivía. Además, la policía de investigación de la Procuraduría comenzó a ir a los lugares de trabajo del padre y de la madre, aparentemente haciéndose pasar por clientes", ha denunciado.

A pesar de que la libertad de Itzel ya no está en peligro, el recuerdo de aquella fatídica tarde aún la acompaña.

Como relató a través de un vídeo publicado en YouTube dos días atrás, acababa de salir de clase cuando un hombre de 30 años llamado Miguel Ángel Pérez se tiró encima de ella. Hizo lo posible para escapar pero no lo consiguió. El atacante abusó sexualmente de ella en medio de la calle durante dos horas sin que interviniera ninguno de los transeúntes.

"Había gente que nos miraba raro, se daban cuenta de que algo iba mal. Solamente nos miraban. Yo tenía el cuchillo en el cuello y me amenazaba diciéndome que no gritara, que no hiciera nada", recodó en el vídeo.

Al terminar la agresión sexual su pesadilla continuó. Pérez la amenazó con matarla con el cuchillo que aún sostenía, por lo que Itzel decidió arrebatárselo. Empezaron a forcejear y el cuchillo terminó en el pecho del agresor. "Empecé a llorar y me puse la ropa. Pedí auxilio y más tarde llegaron dos motocicletas. Cuando los policías me vieron se llevaron al sujeto", explicó en la grabación.

Dos días después de aquella escena, los agentes notificaron que el violador había muerto en el hospital y que se había abierto una investigación en su contra. Algo que casi convierte a la víctima en culpable. "Se me culpa de algo que desconozco. Lo único que escucho son rumores de que pueden venir por mí y no entiendo por qué", señaló en el vídeo la adolescente antes de conocer el veredicto de la Procuraduría.