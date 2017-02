El número de matrimonios sin sexo alcanza cifras récord en Japón

Japón afronta un problema de fecundidad alarmante. Con una tasa de 1,4 hijos por mujer, la sociedad japonesa está lejos de la tasa de fecundidad del 2,1 que necesita para asegurar la estabilidad de su población. Una situación preocupante a la que no ayuda la falta de interés por el sexo de su población. O al menos eso es lo que sugiere una nueva encuesta realizada por la asociación de planificación familiar de Japón.

"La tendencia de estar en un matrimonio sin sexo ha aumentado aún más”, informaba el presidente de la asociación de planificación familiar, Kunio Kitamura, durante la presentación de su informe.

Según los resultados, casi la mitad de parejas casadas no han tenido sexo en más de un mes y no esperan que esta situación cambie en un futuro. En concreto, el 47,2% de las parejas aseguraron no mantener relaciones sexuales, una cifra 2,6 puntos más alta que en la encuesta anterior de 2014.

Los datos pertenecen a un estudio más amplio realizado a 3.000 personas de edades comprendidas entre 16 y 49 años. La asociación recibió las respuestas de 1.200 personas, entre las que se encontraban 655 hombres y mujeres casados.

Por géneros, más del 22% de las mujeres encuestadas afirmaron que encuentran el sexo “problemático, frente al 21,3% de las mujeres que afirmaban lo mismo en 2014. En lo que se refiere a los hombres, el 35,2% de ellos justificaban la falta de sexo con el exceso de trabajo, que les dejaba “muy cansados” para las relaciones sexuales. Un pequeño porcentaje de los hombres afirmaba que veía a sus esposas como miembros de la familia en vez de compañeras sexuales y otros opinaban que la falta de vida sexual se debía a la paternidad.

Por franjas de edad, se encontró que la tasa más alta de asexualidad se producía entre las personas que tenían entre 45-50 años. Época de la vida que suele coincidir con las mayores exigencias en cuanto a trabajo y vida familiar.

Algunos expertos creen que la falta de libido no es un problema específico de Japón, sino de los ritmos de vida de los países industrializados. Por eso, abogan por un cambio de forma de vida que devuelva al sexo el espacio que se merece. “Aparte de la mejora de las horas de trabajo, también hay una necesidad de revisar la forma de trabajar”, advirtió Kitamura.

La necesidad de reformar las prácticas laborales es un asunto que hace años que preocupa a la sociedad japonesa . Se espera que el gobierno del país establezca un límite máximo de horas extraordinarias al mes, tras la muerte de un empleado en 2015 por exceso de trabajo. No obstante, aún no se han producido cambios desde entonces. Quizás este nuevo dato sobre asexualidad en el matrimonio empuje a las autoridades a cambiar una realidad que está afectando a sus ciudadanos a todos los niveles.