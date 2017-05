Este oso intentó entrar en casa de una mujer atraído por el olor a brownies

Mi estereotipo de instituto favorito siempre ha sido el gorrón del almuerzo. El gorrón del almuerzo se acerca a ti sin demasiada educación ni ninguna clase de reparo a pedir la que considere su porción correspondiente de tu comida. Si te quedas corto, el te lo hará saber, verbal o gestualmente. Si le has dado de más, probablemente te lo comunique haciéndose el digno con un "¡Hala, dónde vas!", pero acabará por zampárselo todo igual.

Puede que en el reino animal no tengan institutos de secundaria, pero el gorrón del almuerzo es capaz de manifestarse en otras formas y contextos, porque el hambre es su única motivación y su condena, y allá donde vaya no podrá evitar hacer de las suyas.

Aunque este perdido en un puto bosque y no sea una persona, sino un oso.

EXCLUSIVE: at 5 on @wfsbnews the man who came face to face with this bear talks about how the beast was after some brownies in the oven pic.twitter.com/XvYWOlesf6