Con 11 años se ha convertido en la "científica joven más importante de EEUU"

Se llama Gitanjali Rao, tiene 11 años y acaba de convertirse en "la científica joven más importante de Estados Unidos".

La han proclamado ganadora del certamen Discovery Education 3M Young Scientist Challenge por hallar un método capaz de detectar niveles de plomo en el agua jamás planteado por ningún otro investigador del país. Aunque, lo más importante es que podría cambiar la vida de un incontable número de estaounidenses.

La idea por la cual se llevará a casa 25.000 dólares surgió como respuesta a la actual crisis del agua de Flint, Michigan. "Me vino la idea cuando vi a mis padres analizando el plomo", dijo Rao en una entrevista a Business Insider. "Entonces me dije: 'bueno, no es un proceso muy fiable. Tengo que hacer algo para cambiarlo'", agregó.

A pesar de que, según datos de 2016, la presencia de este elemento químico afecta a más de 5.300 sistemas de agua del país, los dos métodos disponibles son insuficientes. La falta de precisión de las actuales pruebas y los altos costes que implican un análisis de la EPA, hacen que su proyecto sea determinante para mejorar el panorama. Después de haber trabajado durante meses con científicos de 3M, nació el sensor llamado Tethys. Una evocación a la diosa griega del agua que utiliza nanobutos de carbono para detectar niveles de plomo que se pueden incluso monitorizar a través de una app.

Además de querer ayudar a familiares y amigos, la motivación de su proyecto radica en que, en un futuro, le gustaría ser genetista o epidemióloga. Y para ella, esta problemática combina ambas especializades. "Si te duchas con agua contaminada, te salen erupciones y eso puede ser fácilmente estudiado por un epidemiólogo. Y si alguien bebe plomo sus hijos pueden tener defectos menores", dijo al mismo rotativo.

Ahora, espera perfeccionar el dispositivo para venderlo a cualquiera que sufra la presencia del plomo. Aunque aseguró que su principal objetivo es beneficiar al máximo número de personas posible. "Pensé en este dispositivo como una forma de salvar vidas", sentenció.