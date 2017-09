Un informe de la UE demuestra que la piratería no afecta a las ventas y tratan de ocultarlo

Getty Images

La piratería no afecta a los contenidos protegidos por derechos de autor del modo que se creía. Así lo demostró la Comisión Europea al ocultar un estudio que había pedido en 2014 a la firma holandesa Ecory por 360.000 euros. Con éste pretendía probar que las ventas de música, libros, películas y videojuegos se veían perjudicadas por las descargas ilegales. Pero la conclusión del informe de 304 páginas presentado en mayo de 2015 no fue la que la Unión Europea (UE) esperaba.

" En general, los resultados no muestran evidencia estadística sólida de desplazamiento de ventas por infracciones de derechos de autor en línea. Eso no significa necesariamente que la piratería no tiene ningún efecto, sino que el análisis estadístico no prueba con suficiente fiabilidad que exista una consecuencia", señaló el documento.

En relación a los videojuegos, determinó que el efecto era el contrario al que se quería escuchar: las descargas online propiciaban que muchos internautas acabaran comprando el juego en el mercado legal. Lo único que fue innegable es que existe una repercusión negativa con las películas taquilleras del momento. "Los resultados muestran una tasa de desplazamiento del 40%, lo cual significa que por cada diez películas recientes vistas ilegalmente se consumen cuatro películas menos legalmente", señaló.

El mundo no conocería estos datos si no hubiese sido porque Julia Reda, la eurodiputada que representa al Partido Pirata Alemán, publicó el 20 de setiembre el informe en su blog personal después de que una copia llegara a sus manos.

A pesar de que las conclusiones del informe encargado por la Unión Europea (UE) son similares a las de estudios anteriores, el hecho de que se hubiese ocultado ha sembrado dudas. Esto llevó a TNW a preguntar a Reda qué creía que había llevado a la Comisión Europea a no dar a conocer el informe.

Resulta que tras conocer los resultado, la UE únicamente sacó a la luz un artículo académico en el que dos funcionarios de la Comisión Europea habían hecho referencia a la parte del documento que detallaba la pérdida de ingresos de las películas en taquilla, dejó la verdad al descubierto. "Es inevitable la sospecha de que la Comisión Europea suprimió intencionalmente la publicación de la investigación financiada con fondos públicos porque los hechos descubiertos no convenían a su agenda política", ha declarado Reda.