Suspenden la cuenta de los hackers que piratearon a la organización tránsfoba y ultracatólica Hazte Oír

La organización tránsfoba y ultracatólica Hazte Oír ha sido hackeada. Un colectivo de hackers agrupado en la cuenta @ACABgang ha conseguido entrar y bloquear los perfiles de HazteOir, Citizen Go, Derecho a Vivir, Familia y Sociedad, VotaValores, HOJóvenes o la Federación Europea One of Us. En el ataque informático se ha podido extraer la información de la organización alojada en sus servidores y se han difundido varios de los contenidos almacenados en la base de datos. Según los piratas informáticos, el ataque se ha llevado a cabo para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI y sus integrantes.

Cuenta hackeada por @ACABgang en reivindicación a los derechos del colectivo LGBT así como de sus integrantes. — Hacked @ACABgang (@blogsho) 6 de abril de 2017

Entre las informaciones filtradas bajo el hashtag #HazteOirHackeado se encuentran denuncias de la asociación ultracatólica contra varios tuiteros, presiones a diversos medios de comunicación para que no relacione a Hazte Oir con la secta el Yunque, datos económicos acerca de las donaciones que recibe el colectivo o informaciones confidenciales acerca de cómo su líder, Ignacio Arsuaga, ha hormonado a sus hijos para evitar que se “hagan homosexuales”.

🔥 Mensaje para HazteOir 🔥Tenéis 24 horas para contactarnos o publicaremos todos vuestros archivos (Nombrarles que nos han bloqueado..) pic.twitter.com/icD3Hww9xF — A.C.A.B (@ACABGang) 5 de abril de 2017

Además, el colectivo de hackers ha dado 24 horas a la asociación para que contacte con ellos por mensaje privado. De no ser así, filtrarán todos los documentos. Por el momento los piratas informáticos han informado que han difundido la mitad de la información que poseen a través de su cuenta de Twitte, que ha sido suspendida esta misma mañana.

Hazte Oir ha reaccionado ante la filtración y el ataque informático a través de un comunicado. “Esta nueva agresión pretende una vez más lapidar nuestra libertad de expresión y amedrentarnos por nuestra actual campaña #ElBusDeLaLibertad (el famoso autobús tránsfobo de la organización que ahora mismo se encuentra de gira por España) ", ha asegurado su máximo responsable Ignacio Arsuaga.

"Los hackers están utilizando la información robada para chantajear y extorsionar al presidente de HazteOir.org en las redes sociales. La información publicada en las redes sociales es falsa y ha sido manipulada por estos cibercriminales con el único objetivo de acallar a una asociación por expresarse libremente y a mí como presidente dañarme en mi reputación personal y en mi vida familiar. No podemos consentir este tipo de ataques a la democracia en España en el siglo XXI. No puede dársele credibilidad a personas que se definen como cibercriminales", finalizaba el comunicado.