Un influencer neonazi abandona después de que descubran que su mujer es judía

A horas de que empiece la primera legislatura de Donald Trump, los trolls del movimiento de la Alt-Right que le hicieron la guerra sucia en internet ya se están matando entre ellos. El último episodio lo ha protagonizado el influencer neonazi conocido con el sobrenombre de "Mike Enoch", detrás de la página The Right Stuff, al descubrirse que su mujer es judía.

Un grupo de blogueros anónimos revelaron a través de Medium que el neonazi y antisemita Enoch era realmenre Mike Peinovich, un desarrollador web de Nueva York casado con una mujer judía. Pero no han sido los blogueros que han publicado la información quienes se han cargado a Enoch, sino sus propios seguidores y correligionarios de la Alt-Right.

"Es realmente negativo para nuestro Cuarto Reich, blanco, nacionalista, neonazi y fascista que uno de nuestros líderes esté casado con una judía", dijo uno de los comentadores habituales.

Peinovich es el creador de la popular página neonazi The Right Stuff. Durante años, también ha sido el autor de un podcast llamado "The Daily Shoah", una adaptación ofensiva del término hebreo que designa al Holocausto.

A través de Enoch, Peinovich profería bromas sobre asesinar a judíos y deportar a musulmanes, así como a afroamericanos. El programa semanal tenía alrededor de 100.000 oyentes, que también eran donantes del sitio.

La publicación de Medium —ya borrada— dio pie a que miembros del foro 8chan —en su mayoría formado por partidarios de la Alt-Right— investigaran a Peinovich por su cuenta. Desconfiaban de que se tratase de una intoxicación de información promovida por activistas de izquierdas. Pero indagando en la vida de Peinovich, sacaron a la luz toda la información sobre su vida privada y la promovieron en los foros de la Alt Right.

Desde diciembre, la campaña de acoso contra Peinovich ha sido salvaje. The Right Stuff ha anunciado finalemente su dimisión.