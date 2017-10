La independencia de Cataluña puede ser proclamada "en cuestión de días": Reporte PlayGround

La independencia de Cataluña será proclamada "en cuestión de días". Así lo ha asegurado el presidente catalán Carles Puigdemont en una entrevista a la BBC. Es la primera vez que el presidente concede una entrevista tras el referéndum del 1-O y en ella aseguró que su gobierno "actuará a finales de esta semana o comienzos de la próxima". "Vamos a declarar la independencia 48 horas después de que se hagan oficiales todos los resultados que se están escrutando", ha revelado Puigdemont.

El rey Felipe VI pronuncia un discurso con motivo de la situación en Cataluña e inflama aún más lo ánimos. El monarca español se dirigió a la nación con un alegato en el que cada palabra estaba más impregnada por la posible aprobación del artículo 155 que por el diálogo entre las dos partes. La ausencia en el discurso a cualquier alusión al excesivo uso de la fuerza policial y al sentir general de la sociedad más a favor de la independencia hizo que la posición de Felipe se percibiera como más cercana al PP, Psoe y Ciudadanos que a Podemos o los soberanistas, lo que también ha valido para que le llovieran las críticas.

El Rey culpa a la Generalitat de todo. El Gobierno no tiene culpa de nada y los catalanes han sido manipulados. Vía libre al 155.Felipe, no te has enterado de nada.

Puerto Rico eleva a 34 los fallecidos por culpa del huracán María. El gobernador del estado, Ricardo Rosselló, reveló que el recuento oficial pasaba de los 16 a los 34 muertos este martes, el mismo día que Donald Trump desembarcaba en la isla para evaluar las consecuencias del desastre. La visita de Trump, sin embargo, ha estado más marcada por la polémica que por el alivio de los puertorriqueños. El presidente demostró un comportamiento bastante poco humano a la hora de repartir la ayuda, lanzando rollos de papel higiénico a la población como si fueran balones de baloncesto que quisiera encestar.

Nobel de Química a quienes mostraron la vida secreta de las moléculas en alta definición. Los científicos Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson han sido galardonados por la Academia sueca por el desarrollo de la criomicroscopía electrónica en alta resolución para observar la estructura de las biomoléculas. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres han hecho un gran trabajo en mostrarnos la vida secreta de las moléculas como si se trata de una película en HD, lo que ayudará en el desarrollo posterior de fármacos.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO