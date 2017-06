La relación entre el incendio del edificio de Londres y los vecinos ricos de Notting Hill

Getty

Tras las grandes tragedias llegan las hipótesis. Después de despertarnos ayer con la noticia del colosal incendio que arrasó por completo un edificio de 24 plantas en Londres, las teorías acerca de cómo pudo suceder han comenzado a manifestarse.

Una de las más pausibles es la que tiene que ver con el revestimiento de la fachada, reformada en 2016. El revestimiento de paneles ACM “casete rainscreen”, un material compuesto de aluminio que cubre los paneles de aislamiento, podría haber ayudado a la rápida expansión del fuego por todas las plantas y explicaría el tamaño brutal de las llamas del incendio.

Según documentos a los que ha tenido acceso The Independent, el revestimiento fue elegido principalmente siguiendo criterios estéticos. “Los cambios en la torre existente mejoran su apariencia, especialmente cuando se ve desde los alrededores”, se puede leer en los documentos de planificación. Curiosamente, la Torre Grenfell se encuentra en el municipio londinense de Kensington y Chelsea, una zona conocida por la disparidad de riqueza entre sus habitantes. Y más curioso aún, la Torre Grenfell, un piso de protección oficial donde vivían familias no excesivamente ricas, se encuentra rodeada de varios edificios de clase alta.

La torre antes y después de la reforma.

"Debido a su altura la torre es visible desde la zona de conservación Avondale Conservation Area al sur y el Ladbroke Conservation Area al este. Los cambios en la torre existente mejora su apariencia, especialmente cuando se ve desde la zona de los alrededores", cita el documento de la reforma. Las dos zonas son areas residenciales de altos standing. De hecho, Ladbroke es mas conocido con su nombre de distrito: Notthing Hill. Sí, el mismo barrio en el que transcurre el melodrama homónimo de Julia Roberts y Hugh Grant, un tranquilo y pijo centro residencial a pocos pasos del feo edificio de viviendas sociales.

Además de criterios meramente estéticos, el revestimiento se instaló para mejorar el aislamiento del edificio e impedir que entrara el ruido y el frío del exterior. Y todo indica que el culpable del incendio pudo haber sido el relleno de aislamiento. Entre el revestimiento de aluminio y la fachada del edificio, tiene que haber un relleno aislante. El aislante ignífugo es caro, por lo que algunos expertos sugieren que Rydon, la empresa encargada de la reforma, pudo haberse ahorrado unos eurillos en este material. Un aislamiento barato que no pudo soportar el fuego del edificio.

Los expertos en incendios llevan tiempo advirtiendo acerca del peligro de los revestimientos, ya que estos pueden actuar como una chimenea. “Produce un túnel de viento y también atrapa cualquier material que se quema entre el revestimiento de la lluvia y el edificio ", explicó a The Independent el experto en incendios y topógrafo, Arnold Tarling. El fuego no sube por el hormigón, por lo que tiene que haber sido el revestimiento el que ha causado que el fuego se extendiera por la parte externa del edifico", puntualizó el un experto en seguridad contra incendios, Graham Fieldhouse, a The Guardian.

A esto hay que añadir que los residentes ya se habían quejado en repetidas ocasiones por la seguridad del bloque al organismo encargado de la gestión del edificio, propiedad del consejo local de Kensington. Judith Blakeman, portavoz laboristas en temas de vivienda y encargada de transmitir las quejas de los vecinos, ha declarado que la trataban como “si fuera una molestia”. “Presenté 19 quejas en nombre de residentes. En cada ocasión, me decían que el consejo estaba convencido de que la seguridad contraincendios era buena. Nos dijeron que la recomendación de quedarse en el piso y esperar (en caso de fuego) era totalmente correcta", ha explicado Blakeman. “Si el revestimiento ha sido en parte responsable del incendio necesitamos saber cuál era la especificación para el revestimiento y por qué de repente las llamas ascendieron en cinco minutos, ya que debería haber sido resistente al fuego”, añadía.

Vía Infobae

Por su parte, la constructora Rydon ha incidido en que su trabajo “reunió todo el control requerido en el edificio, la regulación de fuego, las normas de salud y de seguridad”.

No es la primera vez que sucede en Londres un incendio similar. En julio de 2009 ardió la torre Lakanal House, un edificio de protección oficial similar a la Torre Grenfell. En ese momento se pidió al Gobierno que aumentara las medidas de seguridad contra el fuego, como la instalación de aspersores de agua. El secretario de Estado de Vivienda por aquel entonces era Gavin Barwell, el mismo que acaba de ser nombrado jefe de gabinete de Theresa May. Barwell se comprometió a poner en marcha estas medidas pero nunca se llevaron a la práctica.

Ahora, el resto de partidos políticos exigen a May una investigación a fondo y algunos, como Corbyn, han relacionado el siniestro con los recortes en los servicios y equipamientos sociales. Por el momento, nuevo ministro de vivienda ha anunciado que se llevarán a cabo revisiones en torres similares.