Varios muertos y más de 50 heridos en un colosal incendio en Londres

Un edificio de 24 plantas ha ardido esta noche durante un espectacular incendio en el barrio londinense de Notting Hill.

La torre Grenfell, un inmueble de 120 viviendas situado en la calle Latimer Road, empezó a quemarse ayer por la noche y ha continuado haciéndolo hasta ahora, dejando una nube de humo que puede verse a kilómetros de distancia de la capital británica.

"La sala de control de la Brigada de Bomberos de Londres recibió múltiples llamadas por el incendio, con la primera recibida a las 00.54”, ha detallado en un comunicado Dany Cotton, jefe de la brigada de bomberos de Londres.

"Los primeros equipos de bomberos estaban en el lugar en menos de seis minutos. Los bomberos han estado trabajando en condiciones extremadamente difíciles para rescatar a la gente y controlar este gran incendio”, añadió el jefe de la brigada de bomberos.

El fuego ha dejado un número indeterminado de muertos y al menos 50 heridos. Más de 200 bomberos siguen trabajando para apagar el incendio y rescatar a los residentes, algunos de los cuales aún siguen atrapados en el edificio. Varios testigos han confirmado a los medios británicos que en la zona de la tragedia se podían escuchar los gritos de las personas atrapadas y que incluso vieron cómo algunos de los residentes saltaban por las ventanas para escapar de las llamas.

“Ha habido varios de heridos. No puedo confirmar el número en este momento debido al tamaño y la complejidad del edificio, por lo que no debo especular más sobre ello", ha explicado Dany Cotton.

Aún no se sabe el origen del incendio pero las reacciones no han tardado en llegar a las redes sociales. El alcalde de Londres anunciaba así el accidente en su cuenta de Twitter.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene - follow @LondonFire for updates. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14 de junio de 2017

Y varios de los testigos de la tragedia no han tardado en postear material del incendio en sus redes.

Raging fire in Grenfell Tower near Latimer Road. Whole block of 24 floors up in flames. People still trapped inside. Horrendous. pic.twitter.com/J7UO321yIP — Tim Downie (@TimDownie1) 14 de junio de 2017

In the light of day, this is what the block of flats looks like right now #latimerroad pic.twitter.com/hUvrARhba6 — AssedBaig (@AssedBaig) 14 de junio de 2017

Line Sterring (R) lives next door to #GrenfellTower. "We saw people screaming from the window then it went dark from the smoke". pic.twitter.com/iHKrpcXx05 — Alexandra Topping (@LexyTopping) 14 de junio de 2017

Desde la cuenta de los bomberos de Londres se puede seguir en vivo el desarrollo del incendio.