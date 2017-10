Nefasta política forestal y la industria detrás de los bosques: lo que debes saber del fuego en Galicia

Atlántico

Ayer en Galicia todo era caos. El 112 colapsó por las llamadas de gente atrapada en carreteras, como en la A-52, que no sabía qué hacer. Por dónde escapar. A los que les pilló en casa lo vivieron igual de desprotegidos. Alexandra, que vive en Vigo, explica que veían dos frentes de fuego a 500 metros y que solo un señor de la calle les recomendó que empaquetaran sus cosas y rellenaran botellas de agua, por si acaso. Nada más. Echaron de menos indicaciones y una voz que les orientara para saber qué hacer cuando las llamas llegan a tu puerta. Se suma a la denuncia que diferentes colectivos vienen haciendo. Esta vez de la equivocada gestión forestal.

"Lo de ayer fue una tragedia. Se conjugaron los fuertes vientos por el huracán Ophelia, este verano que no termina y lo que parecen fuegos intencionados. Pero venimos remarcando el pésimo plan de prevención de la Xunta desde hace años", señala a Sebastián Hernández, brigadista y portavoz de la Asociación Profesional de Bombeiros Forestais de Galicia (Apropiga).

Esto es lo que nos encontramos al intentar acceder a algunas poblaciones con la ambulancia a atender heridos. No podemos hacer más.Lo siento pic.twitter.com/KmBnBNZlmb — Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) 15 de octubre de 2017

I. El cese de bomberos forestales

Galicia llevaba un mes en alerta de sequía y quince días desoyendo que las actuales condiciones climáticas eran perfectas para darle más virulencia a las llamas. Se venía advirtiendo que los dispositivos de prevención no pueden ser los mismos que en los años 80, cuando se elaboraron. A parte de los 2.000 bomberos forestales de la región se les despide al concluir la temporada estival. Sus contratos son de tres meses. Pero los veranos, con el calentamiento global, ya no acaban con el fin de septiembre. Existe una relación exponencial entre calor y fuego. Cada grado de más hace que se expandan las llamas en una mayor medida que en un grado de temperatura inferior.

A pesar del riesgo y de que las brigadas pidieron que no se mermaran los cuerpos , la Xunta cesó a 436 profesionales, dedicados a la vigilancia y a conducir vehículos motobomba. Luego a otros 500 de Seaga, propiamente encargados de labores de extinción. Los tuvieron que llamar este fin de semana porque el resto de compañeros no daban abasto.

LEER MÁS: Galicia arde: más de 100 incendios se ceban con la comunidad gallega en un fin de semana trágico

El drama de los incendios, incluso de los provocados a los que el presidente Alberto Núñez Feijó ha llamado "terrorismo incendiario", se puede paliar. Pero en Galicia se critica la falta política forestal. Se pone el acento en que el plan antiincendios Pladiga, que tiene que elaborar la Consellería de Medio Rural de la Xunta, es "un copia y pega". "No existe un análisis de qué es necesario o cómo es mejor actuar según la realidad que existe en el momento. Cada año, ese documento viene a ser una reproducción de lo que se escribió el año anterior", expresa a PlayGround Paulo Rubido, del sindicato CIG en la empresa pública Seaga.

De igual manera han alertado de la denominada "Ley de Depredación de Galicia". El proyecto, discutido el pasado 12 de septiembre y que se vuelve a votar mañana, solo lo apoya el Partido Popular. Busca fomentar "iniciativas empresariales" que no a todos agradan. La Plataforma en contra de la propuesta avisa que se reducen los trámites a la industria minera, con sed de los metales y minerales que aguarda el subsuelo gallego. Que se justifican las expropiaciones al servicio de las eléctricas. Que favorece la expansión de plantaciones de eucalipto. Esas plantaciones que Portugal, tras el masivo incendio de Pedrógão Grande este verano, no quiere. Después de que se calcinaran 40.000 hectáreas y murieran 64 personas, el país anunció que no autorizaría más concesiones al ser un cultivo que propaga con facilidad las llamas.

LEER MÁS: La carretera de la muerte se convierte en la imagen del incendio más mortífero de Portugal

"El eucalipto es rentable para las empresas. Se saca pasta de celulosa para fabricar papel higiénico, clínex, impresión de libros. España es uno de los principales exportadores. Existe el temor de que se allane el terreno en Galicia a estas empresas mucho más. Se sacrificaría al medio ambiente", apunta Rubido, del sindicato CIG.

Dice el nombre de una empresa portuguesa que ansiaría expandirse: Sonae. La española Ence, también. Y, Feijó, podría mostrarse contento.

II. El bulo de recalificación terrenos

No tiene nada que ver con el bulo que corre cada vez que se produce un gran incendio. Esa teoría que plantea que las empresas pagan a pirómanos con afán de construir. La recalificación del suelo quemado no es como la tenemos en la cabeza cabeza.

"El cambio de uso de la Ley de Montes se malinterpretó. Harían falta que pasaran 30 años para que un suelo quemado pudiera recalificarse. En ese suelo solo podrían ponerse infraestructuras de interés público, como un hospital o una autovía. Aun con todo, tendría que debatirse en el Parlamento y lo cierto es que esta ley nunca se ha aplicado", expone Miguel Ángel Soto, de Greenpeace.

No hay hoteles lujosos detrás. Lo que existe en realidad es una dejadez del medio rural sobre la que no se hace nada. Se deja que se abandonen los núcleos rurales y que envejezca su población. Sin gente, los alrededores dejan de cuidarse y los bosques se adentran en los pueblos: incrementa el peligro de que las llamas hagan arder hogares. En cambio se fomenta que se asienten industrias que transforman paisajes con árboles que son gasolina para el fuego. Hacen que las tragedias, ese "terrorismo incendiario", se intensifique y propague.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Esto es lo que nos encontramos al intentar acceder a algunas poblaciones con la ambulancia a atender heridos. No podemos hacer más.Lo siento <a href="https://t.co/KmBnBNZlmb">pic.twitter.com/KmBnBNZlmb</a></p>— Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) <a href="https://twitter.com/EnfrmraSaturada/status/919696656924315654?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de octubre de 2017</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>