La it girl de la derecha se declara pro-aborto y hace estallar a los conservadores

En los últimos meses, Tomi Lahren, de 24 años, se ha convertido en algo así como la "it girl de la derecha". Con cientos de miles de seguidores en sus perfiles en redes sociales, y a través de un vídeo-show diario en el medio conservador The Blaze, Lahren se ha hecho famosa por arremeter contra el positivismo del cuerpo, contra las feministas, la izquierda, los millennials, los inmigrantes ilegales, movimientos como Black Lives Matter o por defender la libre posesión de las armas de fuego.

#ThankYouMaddow that was a big league jackass moment in your career! New Final Thoughts posted now. #TeamTomi #MAGA #trumptaxes #liberaltears Una publicación compartida de Tomi Lahren (@tomilahren) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 5:00 PDT

Pero el momento de fama de esta incendiaria seguidora de Donald Trump y exponente femenina de la Alt-Right ha topado con los límites del establishment conservador.

En el show The View de la cadena de televisión ABC del pasado viernes, se declaró partidaria del aborto. "No puedo sentarme aquí y ser tan hipócrita de decir que estoy a favor de un gobierno limitado y luego apoyar que decida lo que las mujeres hacen con sus cuerpos", dijo. "Alejaos de mis armas, y alejaos de mi cuerpo también", añadió.

. @TomiLahren explains why she's pro-choice: "Stay out of my guns and you can stay out of my body, as well." pic.twitter.com/0kFXJ7oL9L — The View (@TheView) 17 de marzo de 2017

Las consecuencias no se han hecho esperar. Al lunes siguiente, el periodista e influencer conservador Glenn Beck, propietario de The Blaze decidió suspender The View, de momento, por una semana. El propio Beck, en su espacio radiofónico en su mismo medio, contestó así a Lahren: "No comparto que seas un hipócrita si quieres un gobierno limitado y, al mismo tiempo, quieras que este proteja las vidas de los no-nacidos".

Beck, que es uno de los mayores críticos de Trump por la derecha, reconoció que no coincide en todos los puntos de vista con Lahren, pero declinó hacer más comentarios sobre su futuro en su medio.

Una investigación sobre la polémica de The Daily Callerseñaló también que el estilo de Lahren ha puesto en su contra a varios trabajadores de The Blaze. La situación empeoró cuando fue criticada internamente por sus declaraciones y ella respondió que los conservadores pro-vida son unos hipócritas. Su actuación se ha llevado también las críticas de otros personajes afines al ala más conservadora del Partido Republicano.

Pro-lifers aren’t the ones being hypocrites, Tomi. You are. https://t.co/alv0GbTubE — Matt Walsh (@MattWalshBlog) 20 de marzo de 2017

La CNN contactó con Lahren para hablar de la polémica. Ella respondió que, por el momento, "no podía hablar, aunque quisiera".

El escándalo de Lahren ha vuelto a desatar una lucha intestina en la derecha más conservadora y al Alt-Right en Estados Unidos. La cancelación de su show se produce semanas después de que su clon masculino, el agitador de la Alt-Right Milo Yiannopoulos, fuese desbancado de la principal conferencia conservadora en EEUU, la CPAC, dimitiese como editor tecnológico del medio ultraderechista Breitbart después de las quejas de algunos compañeros y cancelasen su libro Dangerous por unas polémicas declaraciones sobre las relaciones sexuales entre menores y adultos.