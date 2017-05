Podría vivir del aire, pero Kylie Jenner ha levantado un imperio con 19 años

"Solía preguntarle a mi madre, '¿Y yo para qué valgo?'. Kendall tiene su carrera como modelo, ¿pero qué hay de mí. Ahora estoy tan feliz de tener esto. Me motiva cada día".

A pesar de que cualquiera pudiera pensar que, teniendo la posibilidad de no pegar palo al agua lo normal es no hacerlo, ese no es el caso de Kylie Jenner.

Con Kylie Cosmetics, la más pequeña del clan Kardashian ha levantado un imperio de productos cosméticos y, tal y como explica para Fast Company, hace mucho más que poner la cara y el nombre. Es su negocio, su hijo, y ella es la encargada de gestionar sus redes sociades y tomar todas las decisiones importantes.

"Me levanto y automáticamente compruebo que pedidos están llegando y qué se está vendiendo mejor. Mi proveedor me trae productos cada día. Tengo un rincón en mi casa, mi habitación creativa, y tenemos una reunión después de otra".

Hiiiiiiiii🖤 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 5:06 PDT

La locura de Kylie Cosmetics se desató el 30 de noviembre de 2015, el día que Kylie Jenner lanzó sus tres primeras líneas de pintalabios, y que se agotaron online en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, menos de dos años después y con solo 19 años, Jenner ha logrado crear una de las marcas de cosmética más deseadas del planeta.

Kylie Cosmetics no solo ofrece los lip kits con los que lanzó su marca, a su colección ha ido añadiendo iluminadores, sombras, brochas y coloretes, y su idea es ir mucho más allá. "Quiero expandirlo a una línea total de cosmética, con bases, correctores y todo lo imaginable".

¿Qué por qué escogió el maquillaje? Bueno, obviamente porque supo aprovechar su sello de identidad: los labios de Kylie deben ser los más famosos desde los de Angelina Jolie. Pero no fue solo eso. "No puedo salir de casa sin pintalabios. Todo el mundo siempre estaba interesado en saber qué color llevaba. Pero para mí ninguno era perfecto, así que simplemente pensé, ¿por qué no hacer mi propio kit para labios con pintalabios y delineador?".

I'll be dreaming of makeup tonight ... ✨☁️ Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 11:37 PDT

Kylie no utiliza ni publicidad tradicional, ni recurre a puntos de venta convencionales. Todo se gestiona online.

"No hago publicidad, no hago anuncios. Las redes sociales son lo único que utilizo para promocionarlo: Snapchat, Instagram. Normalmente soy yo la que postea todo, pero tengo otra chica en el equipo que me ayuda cuando estoy ocupada. A veces borro todas sus fotos y me pongo en plan, 'No me gusta esto, tiene que ser así'".

Los productos de Kylie han sido al mismo un éxito y todo un drama. Los problemas de calidad y de packaging, especialmente al principio, hicieron que muchos de sus fans se indignasen muchísmo con Jenner. YouTube se llenó de vídeos con quejas y sus redes de mensajes de decepción, pero Kylie asume la responsabilidad y espera mejorar y poder ofrecer cada vez una mejor calidad a todos sus clientes.

"La gente me tuiteaba diciendo, 'Kylie, ¿cómo te atreves, Kylie, ¿cómo has podido hacer esto?'. La gente sabe quién hay detrás de todo esto, saben que soy yo y a veces me atacan. Estas cosas pasan, y tengo que entenderlo y aprender de ello. Es un nuevo negocio y voy a cometer fallos".

Irónicamente, una de las revelaciones que ha hecho en la entrevista ha traído justamente este efecto. Según ella misma explica, Kylie utiliza el brazo de su ama de casa para hacer las demostraciones de sus pintalabios, lo que le ha valido que algunos la acusen de utilizarla como un "objeto sin sentimientos" y que otros exijan que le de un aumento de sueldo. Teniendo en cuenta que Kylie Cosmetics lleva facturados más de 400 millones de dólares esto último no parece descabellado.

[Vía Fast Company]