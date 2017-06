Silencian a una niña de 12 años mientras se declaraba lesbiana en su iglesia mormona

Facebook

"Hola, mi nombre es Savannah y quiero compartir mi testimonio con ustedes”.

Así empezaba Savannah, una niña mormona de 12 años un poderoso discurso en el que hacía pública su homosexualidad delante de los miembros de su congregación.

La pequeña ya había confesado su homosexualidad a su familia y amigos hace unos años, pero sentía que no era suficiente. Savannah quería declararse lesbiana delante de su Iglesia, como una forma de reivindicar un mejor trato a los mormones homosexuales. "Quiero ser la voz de los que podrían ser positivos", declaraba a la CNN la joven. "Quiero que sepan que soy una aliada. Que están a salvo conmigo. Quiero que sepan que está bien ser Mormón y ser homosexual”, afirmaba.

Dicho y hecho. La niña se subió al estrado durante el culto del domingo y comenzó a confesarse delante de los otros feligreses. "Dios me ama precisamente de esta manera, porque ama a todas sus creaciones", dijo en el discurso. " Creo que me hizo así a propósito”, añadió.

"Espero encontrar una pareja y tener un gran trabajo. Espero casarme y formar una familia", dijo. "Yo sé que estos sueños y deseos son buenos y justos. Sé que puedo tener todas estas cosas como lesbiana y ser feliz”.

“Creo que si Dios está allí, él sabe que soy perfecta tal y como soy, y nunca me pediría que viva mi vida sola o con alguien que no me atrae”, afirmó Savannah.

Sin embargo, en un momento del discurso su micro fue acallado. Uno de los guías mormones decidió cortar las palabras de Savannah y le pidió que se sentase. La niña terminó entonces su discurso en una grabación separada en la que explicaba que recientemente había descubierto que no se le permitiría casarse en el templo, un sueño que había tenido desde que era pequeña.

Sin embargo, Savannah explicó que ahora estaba eligiendo "encontrar mi alegría fuera de mis viejos sueños". "Tengo nuevos sueños y sé que mis padres terrenales y mis padres celestiales me aman y me aceptan tal como soy", finalizó la niña.