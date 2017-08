Grabar porno en una iglesia no es delito: lo dice la fiscalía holandesa

"Consideramos que es dañino e irrespetuoso, pero hemos revisado el libro de leyes y realmente no vemos un delito. La blasfemia no es punible (en Holanda) y no hay violación".

Así da carpetazo un juzgado holandés a la última polémica que ha sacudido la tranquila ciudad de Tilbrug, en el sur de Holanda. Una polémica que mezcla dos cosas que ya suelen generar bastante controversia por separado: el porno y la Iglesia.

Hace un tiempo, un director de cine porno rodó unas escenas sexuales en el exterior e interior de la iglesia de Saint Jozef. En ellas se veía como una pareja mantenía relaciones sexuales en el callejón detrás del santuario y en la silla confesional.

Y, por supuesto, eso no le gustó nada a los responsables del templo.

El clip provocó revuelo dentro de la comunidad y desembocó en una denuncia formal que se ha resuelto ahora. El director de la iglesia de Saint Jozef se muestra contrariado por la decisión del juez y recuerda que los miembros del equipo escalaron una valla para acceder al interior de la iglesia.

Después de que el vídeo se hiciera público, el pastor de la iglesia decidió actuar al respecto y lo hizo como pudo: pidió perdón "por la profanación de la casa de Dios", se sometió a una penitencia y roció la iglesia entera con agua bendita.