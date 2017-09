Un iceberg 3 veces más grande que México se desplaza sin rumbo por el océano

Getty Images

Uno de los icebergs más grandes de la historia se desplaza a la deriva por el océano, según han revelado imágenes satélite. Es diez veces más grande que Madrid, mide 5.800 kilómetros cuadrados, y ha avivado entre algunos el temor de que implique catastróficas consecuencias.

"Después de un movimiento inicial de ida y de vuelta, el iceberg de Larsen C, A68, parece estar a la deriva", compartió en Twitter el profesor de la Universidad de Delft en los Países Bajos, Stef Lhermitte, junto a imágenes del satélite de la Agencia Espacial Europea y de la NASA.

The slow drifting of #LarsenC 's #A68 iceberg from @NASAEarth 's #MODIS and #VIIRS. Check the polynya (open sea) when the drift starts. pic.twitter.com/DBtNH9o3Ys