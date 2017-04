Los primeros humanos llegaron a América miles de años antes de lo que se pensaba

La versión de llegada de los humanos al Nuevo Mundo podría alterarse completamente debido a las marcas extrañas en los huesos de un mastodonte, la bestia ya extinta que se parecía a un elefante. Investigadores europeos y australianos sostienen que los Homo Sapiens no fueron los primeros en pisar América del Norte hace 15.000 años, sino que otros homínidos lo habrían hecho muchísimo antes, hace 130.000 años.

El posible giro de la historia comenzó en 1992 cuando se hallaron los restos del mastodonte durante la construcción de una autopista en San Diego (California). Los arqueólogos apreciaron que los huesos del animal, que solían ser comunes, presentaban unos daños evidentes como si hubieran sido fracturados para extraer la médula, rica fuente de calorías grasas. A su lado, aparecieron rocas que habrían servido de martillos y yunques para romperlos y que parecían ser demasiado pesadas para que las hubiera arrastrado un arroyo. ¿Acaso se encontraban allí deliberadamente?

Después de un trabajo de más de veinte años, tras usar una tecnología que data los huesos fijándose en la descomposición del uranio, este grupo de investigadores se atreve a afirmar que hubo presencia humana antes de la migración de los humanos modernos.

"No tenemos pruebas de que se trate de un sitio de matanza o de carnicería, pero tenemos pruebas de que la gente estaba aquí, rompiendo huesos del mastodonte", declara Steven Holen, del Centro para la Invetsigación de Paleolítico a The Guardian.

Dos partes del fémur de los restos del masodonte encontrados

De ser cierto que esos huesos los fracturaron humanos, y no animales o la naturaleza, y de ser correcta la datación, se abre un número infinito de preguntas como quiénes eran esos colonos, cómo llegaron y qué les sucedió para que no dejaran ningún descendiente. Solo se sugiere, porque no han logrado determinar a qué especie Homo supuestamente pertenecerían, que podrían ser neandertales o denisovanos ya que estaban presentes en Siberia hace 100.000 años.

Los propios autores son conscientes de que habrá mucha gente escéptica. De hecho, tienen en contra a buen número de expertos. " La naturaleza es traviesa y puede romper huesos y modificar piedras en una miríada de maneras", remarcaba David Melzter, el profesor de prehistoria de la Univeridad Metodista del Sur de Dallas al periódico británico.

También se critica el método de datación de uranio, que puede dar fallos en el caso de los huesos, y destacan la dificultad de la travesía. Los Homo sapiens cruzaron por el Estrecho de Bering hacia el Nuevo mundo cuando el nivel de mar descendió y se formó una especie de puente. Pero, " ¿cómo lo atravesaron los otros humanos?", les pregunta John McNabb, un arqueólogo de la Universidad de Southampton.

"Vamos a imaginar que pasó. Había humanos en América hace 130.000 años. ¿Qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron? Cuando los humanos llegaron a Australis tuvieron mucho éxito porque no tenían competidores. En América hay una gran cantidad de ambientes donde los humanos podrían haber tenido mucho éxito", recuerda Jean-Jacques Hublin en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig.

Los investigadores realizaron pruebas para comprobar que los huesos habían sido intencionadamente fracturados

"Hacen falta más datos para poder atribuir el yacimiento a la mano del hombre, los núcleos y posibles yunques, si es que lo son, son herramientas bastante básicas y no muy diagnósticas del género Homo", María Martinón-Torres, investigadora del University College a El País.

Los autores, que publican su artículo en Nature, reivindican que la llegada puedo ser en embarcaciones y que las fracturas no son accidentales porque probaron a romper huesos de elefantes con rocas y observaron que se creaban patrones de ruptura similares. Pero parece que para reescribir la Historia se necesitará de momento mucho más.