Acaban de descubrir unas huellas de pisadas que podrían reescribir el origen de la Humanidad

La isla de Creta esconde un secreto fascinante de 5,7 millones de años que podría reescribir los orígenes de la humanidad. Un equipo internacional de científicos ha encontrado un conjunto de huellas humanas fosilizadas en Trachilos (Creta Occidental) que ponen entredicho la teoría que establece la cuna de la raza humana en África.

Hasta ahora, todas las investigaciones situaban en esa época a todos nuestros antepasados en África y descubrimientos fósiles más recientes como las huellas de Laetoli de Tanzania de 3,7 millones de años, sirvieron para reforzar esa teoría: los homínidos se habían originado en África y habían permanecido aislados durante varios millones de años antes de dispersarse por el resto del mundo.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación esta realidad podría ser aún más compleja. Las huellas fueron descubiertas por casualidad en 2002, por el paleontólogo polaco especializado en huellas fósiles Gerad Gierlinski pero no fue hasta 2010 cuando empezaron a estudiarse. Ahora, el paleontólogo de la Universidad de Uppsala, Per Ahlberg, ha retomado la investigación y ha publicado las conclusiones en la revista Proceedings of the Geologists’ Association.

Huellas: Andrzej Boczarowski

Las huellas son bípedas, la planta es alargada, con cinco dedos apuntando al frente, cortos y sin garras, con un dedo gordo mayor que el resto de los apéndices que indicaría que el ser se trata de un homínido mucho más primitivo que el caminante de Laetoli. Además, en el caso de los fósiles de Creta, las huellas fueron dejadas en la arena, mientras que en Laetoli quedaron para siempre impresas en cenizas volcánicas.

“Este descubrimiento desafía la narrativa establecida de la evolución humana temprana y es probable que genere mucho debate", explicaba Per Ahlberg, coautor del estudio, en un comunicado.

El nuevo hallazgo de huellas sigue siendo compatible con la teoría que mantiene que la Humanidad nació en África, ya que en esa época Creta estaba unida a Grecia y al continente europeo y el desierto del Sáhara no existía, por lo que los homínidos podrían haberse desperdigado por el mundo. Sin embargo, las huellas de Creta demostrarían que la migración se produjo mucho antes de lo que se pensaba.

Aún con todo, los investigadores creen que es demasiado pronto para establecer una teoría. Las huellas deben estudiarse más para llegar a una conclusión y como dice el investigador encargado del estudio: “queda por ver si la comunidad de investigación de los orígenes humanos acepta las huellas fósiles como evidencia concluyente de la presencia de homínidos en el Mioceno de Creta”.