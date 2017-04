Los hospitales militares de Siria funcionan como auténticos centros de tortura

Después de las revueltas fallidas de Siria de 2011 contra el Gobierno de Bashar al-Ásad, los opositores han sido condenados no solo a la cárcel sino a hospitales militares del país que se han convertido en centros de torturas.

Una espeluznante realidad que ha sido confirmada por más de una docena de supervivientes y por desertores del ejército desde el Líbano, Turquía y Europa. Al igual que con el resto de presos, todos comparten un mismo denominador común: participaron en las revueltas. Algunos fueron sus instigadores. Otros, sin embargo, solo habían mostrado su apoyo a través de Facebook.

El centro más conocido y temido, es el llamado Hospital 601.

La Comisión de Investigación de la ONU alertó que la brutalidad de al menos cinco ramas de las fuerzas de seguridad sirias ha estado presente en dicho hospital desde 2011. Un lugar que han convertido en el infierno privado de los que han tenido que vivir entre aquellas paredes. "Los detenidos, incluidos niños, han sido golpeados, quemados con cigarrillos y sometidos a torturas", dijo en un informe de 2013 la ONU. Prácticas que en muchos casos han llevado a los pacientes, muchos de ellos enfermos, hasta la muerte, según concluyó la misma comisión.

Una vez muertos, los cuerpos sin vida se amontonaban en los baños, en las letrinas o en cualquier sitio en el que cupieran para ser, posteriormente, transportados con camiones con el fin de enterrarlos en masa. "Estábamos arrastrados por un sistema que estaba acabado para nosotros. Incluso los hospitales eran mataderos", explicó el activista Mohsen al-Masri a The Washington Postdespués de mirar con sus propios ojos el horror en su estado más puro.

"Todo se trataba de control", dijo al mismo diario un estudiante de Física de Damasco que llegó al mismo hospital a finales de 2012, Somar Mustafa.

"Los detenidos, incluidos los niños, han sido golpeados, quemados con cigarrillos y sometidos a torturas que explotan lesiones preexistentes"

Allí, estuvo acompañado regularmente por el olor a excrementos, ya que apenas podían ir al lavabo. Así que no tenían más opción que hacerlo encima, quedarse en el mismo sitio durante días y llevarse su recuerdo para siempre consigo. "Teníamos los ojos vendados con ese olor a nuestro alrededor. No se puede sacar de la memoria, aunque se haya ido", dijo Mustafa.

Son testimonios desgarradores que, junto a documentación de los hospitales militares del país, proporcionan pruebas de que se han cometido crímenes contra la humanidad que, algún día, podrían llevar a personalidades del Gobierno a los tribunales, de acuerdo con investigadores.

Los que sobreviven a esta agonía pueden tener dos destinos diferentes. Por una parte, como explicó Mustafa, los más afortunados son llevados a un tribunal de Damasco donde, si un juez admite que les habían obligado a confesar bajo tortura, son liberados.

En cambio, hay otros que son trasladados a cárceles cercanas. Al activista le tocó pasar por la de Sedanya y vivir un año más de tortura. Finalmente, en 2014 fue liberado y aquella pesadilla terminó. Pero había recibido tantas dosis de sufrimiento que no podía creerlo. "Me dijo que era hora de ir. No puedo describir ese sentimiento. Era demasiado, demasiado grande. Indescriptible".

[Vía The Washington Post]