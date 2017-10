Un hombre chino huye de un hotel por el cable de la luz para evitar pagar la habitación

El agarrado es, además de su naturaleza tacaña, es siempre una persona ágil de mente a la hora de colar una excusa que le libre de pagar. Tiene una memoria muy selectiva, tiende a olvidarse la cartera en casa, pero nunca se olvidará de reclamarte cincuenta miserables céntimos. Calcula exactamente los tiempos para que la llegada de la cuenta le pille en el baño y para irse a casa antes de que le llegue el turno de pagar ronda.

Pero cuando el rata no tiene a quién cargarle el muerto, se queda indefenso ante su mayor miedo: gastar dinero, y el miedo puede hacerle llegar a comportarse de forma impulsiva e irracional, poniendo en riesgo su vida.

Poseído por ese miedo terrible a cualquier tipo de desembolso económico acabó este ciudadano chino colgado a unos 57 metros de altura. El hombre, tratando de escaquearse de pagar la factura de un hotel en Guizhou en el que se alojaba decidió escaparse por la ventana de un decimonoveno piso trepando por los cables telefónicos.

Si este señor no es un acróbata retirado del Circo del Sol no soy capaz de entender cómo carajo lo hizo para no acabar hostiado contra el suelo en los primeros dos minutos. De hecho, el hombre consiguió avanzar muchísimos metros hasta quedarse atascado a medio camino entre los dos edificios.

Además de morir estampado contra el asfalto, tuvo muchas papeletas de electrocutarse con los cables de alta tensión que había cerca, pero tuvo suerte, finalmente los bomberos lo rescataron y fue escoltado por la policía.

Nos quedamos con la curiosidad de saber de cuánto era aquella factura.