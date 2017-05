Las redes sociales se unen para destapar al hombre que posa desnudo con un tiburón muerto

El pasado día 5 la presentadora y animalista Anneka Svenska compartió en su Twitter la imagen de un hombre posando desnudo sobre el cuerpo, presuntamente sin vida, de un tiburón. En su post, Anneka pedía que por favor retuiteasen la foto con la intención de localizar a su protagonista y preguntarle que podía haberle motivado a hacer algo así.

Who is this man? Please RT, find him & ask him why he did this? Where is the humour in humiliating slaughtered animals? @ChrisGPackham pic.twitter.com/uHN37OywCx — Anneka Svenska (@AnnekaSvenska) 5 de mayo de 2017

"¿Quién es este hombre? Por favor, retuitead y preguntarle por qué hizo esto. Dónde está el humor en humillar animales asesinados".

De momento, dos personas han sido acusadas como sospechosas: uno es un entrenador de fútbol americano y el otro un multimillonario dueño de un restaurante de comida rápida.

Jim McElwain, entrenador de los Florida Gators, el equipo de la Universidad de Florida, aseguró en una rueda de prensa que el hombre de la fotografía no es él. "Bien, principalmente, no sé quién es este hombre, pero no soy yo", dijo. "Sabes, en el mundo en que vivimos, ¿qué es una historia? Sólo sé esto, no soy yo. "

The best* thing to happen to the internet is Jim McElwain having sex with a dead shark*worst (my poor eyes) https://t.co/pZLChcaqMu — Your Personal Jesus (@TheLastJesus) 10 de mayo de 2017

"Lo mejor que le ha pasado a Jim McEalwain es tener sexo con un tiburón muerto, pero para mis pobres ojos ha sido lo peor".

El otro principal acusado es un hombre llamado Jimmy John Liautaud, que por lo que hemos podido ver en diversas instantáneas, tiene la afición de asesinar animales y posar sonriente junto a ellos. Liautaud, dueño de la cadena de restaurantes de comida rápida Jimmy John's, ya ha sido sujeto de campañas en su contra bajo el hashtag #BoycottJimmyJohns por su macabra afición.

"El asesino en serie de animales Jimmy John Liautaud posando sonriente junto a alguna de sus víctimas".

Después de muchos años posando con cadáveres de animales, en 2015 Liautaud dijo al Chicago Tribune que lo había dejado: "Ya no participo en el gran juego de la caza africana más". Su portavoz, por otro lado, ha asegurado que el hombre de la imagen "definitivamente no es su jefe". Pero la sombra de la duda sigue planeando sobre el magnate de los bocadillos.