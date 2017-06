Un hombre de negocios mexicano lanza un papel higiénico llamado “Trump”

Crédito de la imagen Twitter @ElInformanteMX.

En el fascinante mundo de los productos de broma, los rollos de papel higiénico creativos son siempre un must.

¿Que eres pobre como una rata murciana y quieres sentirte como Tony Montana posado en su trono? Pues rollo de papel con estampado con billetacos de 100 dólares.

¿Que estás harto de que los políticos te mangoneen, pero te ves en baja forma para participar activamente en ningún movimiento de protesta social? Pues límpiate el culo con la cara del charlatán al que más aborrezcas y siéntete otra vez ese chaval con ideales que una vez fuiste.

Inspirado en este clásico del catálogo de productos al que recurres cuando no tienes ni puta idea de qué regalarle a alguien, un empresario mexicano llamado Antonio Battaglia ha lanzado una nueva marca de papel higiénico en honor al presidente americano.

Bajo el eslogan "Suavidad sin fronteras", el papel higiénico Trump empezará a producirse a finales de este año, y donará el 30% de sus beneficios a programas de apoyo a los inmigrantes.

El embalaje, además, incluye una coñita con la expresión "cuatro puros rollos", que además de indicarnos la cantidad de producto, hace referencia a la cantidad de sandeces que el amigo Trump suelta cada vez que abre el buzón.

Al parecer, el Instituto de Propiedad Industrial tiene registrada la marca Trump en sectores como el de la construcción, hoteles, turismo y servicios financieros, pero no se les pasó por la cabeza dejar el ámbito del papel higiénico cubierto, por lo que Battaglia pudo agenciarse el nombre Trump para su proyecto en octubre de 2015, de acuerdo con los registros.

Battaglia dijo que se sintió muy indignado con la campaña en la que el actual presidente mostraba a los inmigrantes ilegales mexicanos como criminales, camellos y violadores. "Mi pensamiento fue: No podemos quedarnos callados, ¿no?", explicó a The Guardian. "Así que después de que se hubieran hecho estos insultos, me dije 'Voy a aportar mi granito de arena como respuesta".

El empresario mexicano ha firmado un contrato para producir una primera tirada inicial valorada en unos 20.000€, y que espera generar suficiente demanda para poder ampliar la producción.

Como sugerencia a nivel de posibles ideas de campaña y mejoras del producto, le dejamos al señor Battaglia esta inspiradora fotografía de otro papel higiénico inspirado en Trump a la venta en Amazon.

[Vía The Guardian]