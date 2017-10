Un hombre lucha a muerte contra una monstruosa pitón de 7 metros que intentó matarle

Si eres guarda de seguridad en Europa, lo más probable es que pases el 90% sentado controlando de reojo los monitores de las cámaras de seguridad mientras lees un libro, o pillando a adolescentes asilvestrados y cleptómanos tratando de mangar cosas que realmente no necesitan en unos grandes almacenes.

Si eres guarda de seguridad en Indonesia y trabajas en una plantación de palma aceitera, acabar tu turno peleándote con una pitón gigante que ha tratado de comerte un brazo es algo que no puedes descartar.

Según Daily Telegraph e Indonesian TV, el 30 de septiembre en la isla indonesia de Sumatra el guardia Robert Nababan (de 37 años) estaba conduciendo su scooter mientras hacía su ronda cuando se encontró con una serpiente de más de siete metros cortando una carretera. "Pues tendremos que moverla", se dijo. Y al lío.

Robert trató de coger a la pitón que, lógicamente, se sintió ofendida y respondió pegándole un mordisco en el brazo. Batalla interespecie. La pitón mordió su cabeza y posteriormente trató de rodear el cuerpo de Nababan para estrangularlo.

Finalmente, con la ayuda de otros dos compañeros y su machete, Robert logró liberarse y, por lo que vemos en la fotografía, matar a la serpiente, que acabó colgada como una hamaca entre dos árboles.

Robert terminó herido de gravedad y fue trasladado al hospital donde los médicos consiguieron salvarle la vida. En pocos días, su historia había dado la vuelta al mundo.

Según dicen los rumores, la serpiente acabó troceada y frita llenando los estómagos de todo el pueblo.

Si tienes la sensación de que esta noticia ya te sonaba antes de leerla, no andas del todo desencaminado. En los últimos tiempos no han parado de aparecer titulares sobre pitones reticuladas (unas de las serpientes más grandes del planeta) atacando humanos. Y la mayoría de estos ataques se están concentrando en Indonesia.

En el mes de marzo en PlayGround escribimos este artículo acerca de un hombre desaparecido al que encontraron muerto 24 horas después en el interior de una pitón gigante que lo había engullido entero. Akbar, de 25 años, trabajaba también en una plantación de palma aceitera.

Este aumento en los ataques de pitones a personas no es debido a un aumento inexplicable en la agresividad de la especie. Como suele suceder, la especie humana tiene mucho que ver en el asunto, y de hecho, a miles de kilómetros, todos somos partícipes cada vez que llenamos nuestro carrito de la compra.

Solo tienes que echar un ojo a los productos de tu supermercado para ver que hay un ingrediente que no para de repetirse, "aceite de palma". El aceite de palma es barato y muy lucrativo y devastador para el medio ambiente, ya que se arrasa con los bosques tropicales para sustituirlos con plantaciones. La mayoría del aceite de palma del planeta se cultiva en dos países: Indonesia y Malasia.

El efecto que el aceite de palma está teniendo en ciertas especies, como los elefantes, y en el medio ambiente ya ha sido bien documentado, pero hay otro daño colateral del que no se había hablado hasta el momento: incrementa exponencialmente las probabilidades de que los malayos se encuentren con una pitón.

No es solo que las plantaciones estén acabando con el hábitat de las especies. Las plantaciones de palma son como un imán para los roedores que encuentran alimento en ellas y, por lo tanto, son un imán para las serpientes que se alimentan de los roedores.

"Los encuentros suceden de forma fortuita", dijo Doug Boucher, científico asesor de Union of Concerned Scientists, a The Washington Post. "No es que las serpientes estén atacando, simplemente no esperan encontrarse con gente. No es que estén viniendo a por nosotros. De diversas maneras, directamente o por nuestras acciones al cambiar el uso de la tierra, nosotros estamos yendo a por ellas",

Si quieres saber cómo evitar consumir aceite de palma en tus alimentos, te recomendamos que leas este reportaje: El reto casi imposible de comer sin aceite de palma.

