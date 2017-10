Una mujer engañada en una app de citas acaba con el modelo de las fotos usadas para engatusarla

Después de pasarse el verano de 2015 en el clásico bucle post ruptura de pijama, helado y El diario de Noa, Emma Perrier, una francesa afincada en Londres, volvía a sentirse lista para tratar de encontrar el amor.

"Soy una romántica", explicó Emma a The Atlantic. "Me encanta amar, y también quiero ser amada". Emma siempre había desconfiado de las apps para ligar, conocer a gente a través de una pantalla no tiene demasiado charme, pero siendo teniendo en cuenta que es una persona que trabaja muchas horas, a la que no le gusta salir por la noche y que las papeletas de conocer al hombre de su vida en el metro a las 6:30 de la mañana eran más bien escasas, decidió ceder a las nuevas tecnologías.

Como era plenamente consciente de que si lo que buscas es amor, Tinder no es la mejor opción, buscó una aplicación que se adaptara mejor a sus expectativas. Optó por descargarse Zoosk, una app similar, pero que deja claro el perfil de sus usuarios con el anillo de compromiso que aparece en su logo.

Cuando recibió un mensaje de Ronnie, no podía creerse que un chico tan guapo se hubiese fijado en ella, "Soy muy natural... quiero decir, no soy nada especial. Soy muy sencilla, ¿sabes? Así que me sentí muy halagada". Ronnie era moreno, de familia italiana tenía 34 años (uno más que ella), era electricista y vivía solo a 160km. Casi al momento intercambiaron sus números y empezaron a chatear por WhatsApp, y poco después a llamarse por teléfono. Hablaban constantemente, Además de atractivo, Ronnie era atento, divertido, romántico... solo tenía un fallo. Ronnie no era real.

Ronaldo Scicluna era un personaje creado por Alan Stanley, un cincuentón calvo de Stratford-upon-Avon que, por una mala combinación de soledad, desesperación y aburrimiento tras su divorcio, se hacía pasar por otras personas para ligar por internet.

"Podría decirse que no me sentía la persona más atractiva del mundo... ya sabes. Siempre he tenido problemas de autoestima. Estaba pasando por una separación difícil y sentía que necesitaba alguien con quien hablar", explicó Alan en una entrevista con The Atlantic.

El guaperas al que Alan le robó las fotos es un modelo turco llamado llamado Adem Guzel. Alan hizo lo mismo con otras mujeres en el menos otras cinco ocasiones y, a pesar de saber que no se comportó bien, de alguna forma sigue justificándose. "Fingir que eres otra persona es algo extremadamente habitual en Internet, todo el mundo lo hace. Todo lo que le dije sobre mí, exceptuando quién era y mi edad, era verdad".

La relación entre Emma y Alan duró un año. Él siempre tenía excusas para retrasar la fecha en la que al fin se iban a conocer en persona. Ella, cegada por las ganas de creer que había encontrado al hombre de su vida, prefería pasar por alto todos los detalles que desde un primer momento debieron hacerle sospechar. Su familia, amigos y compañeros de trabajo le advirtieron que ese hombre que cada noche le escribía "te quiero" la estaba engañando, pero Emma no estaba dispuesta a escuchar a nadie.

Una tarde después de trabajar, cansada de esperar a que Ronnie diese el paso de concertar una cita, y ya con la mosca detrás de la oreja, Emma decidió buscar las fotos que él le había mandado a través de Google. "Créeme, por primera vez tuve miedo", explicaba. Y sus temores eran fundados, en pocos segundos la relación que había mantenido durante todos esos meses se convirtió en una mentira. Emma descubrió que el hombre al que había idealizado en su cabeza se llamaba Adem Guzel y era un actor y modelo turco. Encontró su web, su Twitter, su Facebook.

Cuando llamó a Alan preguntando por Adem, él le dijo que era un nombre artístico que había usado años atrás. Una vez más, Emma le creyó. No fue hasta meses después, cuando Alan le mandó por error un email desde su cuenta real, que Emma fue incapaz de seguir ignorando lo evidente. Tecleó en Google "Alan Stanley" y al fin vio la cara del hombre al que consideraba su novio. Por teléfono, Stanley se derrumbó y confesó toda la verdad.

Emma decidió entonces escribirle al chico de las fotografías un mensaje contándole lo que otra persona se estaba haciendo pasar por él. Al otro lado de Europa, Adem Guzel sintió algo nada más leerlo. "No soy un tipo religioso, pero creo que el destino nos juntó", explicó. La relación entre Emma y el tímido modelo fue creciendo.

Alan y ella siguieron manteniendo el contacto. De hecho él fue a Londres a verla, a pedirle perdón. Ella necesitaba ver cara a cara a la persona que le había hecho algo así. Pero su vínculo era cada vez más tóxico. Emma era incapaz de sacar de su vida a "Ronnie", y Alan estaba completamente obsesionado con ella.

En marzo de 2017 Emma tomó dos grandes decisiones. La primera, invitar a Adem a ir a verla a Londres. Él aceptó al momento. La segunda, mandarle a Alan un email de despedida: "Quiero decirte que mañana voy a ir a recoger a Adem al aeropuerto. No sé si es bueno o malo pero voy a conocer a mi Ronnie. Tu construiste toda esta mierda, no sé si debería darte las gracias o detestarte por ello, pero esto está pasando".

Al verse en el aeropuerto los dos temblaban de puros nervios. Ella le besó. "Tres minutos después parecía que la conociera desde hacía mucho tiempo". Adem y Emma llevan ahora viviendo juntos en Londres seis meses.

Cuando la historia se hizo conocida hace unos meses, Alan sufrió tal linchamiento público que decidió mudarse a otra ciudad donde no le conociera nadie. Al menos de cara a la galería, dice alegrarse por la pareja: "Creo que es genial que Emma y Adem se hayan conocido", explicó. "Parece que haya sido el destino".

[Vía The Atlantic]