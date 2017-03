La gente está llamando "hipócrita" a Emma Watson por esta foto sin sujetador

Emma Watson es la protagonista de la próxima portada de Vanity Fair. En una de las imágenes del reportaje, que analiza su "metamorfosis de estrella infantil a actriz protagonista", la actriz aparece sin sujetador .

Ello ha sido motivo de que muchos internautas la hayan catalogado de "hipócrita" en las redes sociales.

Aparentemente, hay mucha gente que todavía no tiene muy claro lo que significa ser feminista.

Sus críticos consideran que la actriz, que se ha declarado feminista y defiende los derechos de las mujeres como embajadora de la ONU, ofrece una imagen contradictoria con los valores que defiende.

Todo empezó con este tweet de la presentadora de radio, Julia Hartley-Brewer, en el que dijo que con una foto así sería difícil que la gente siguiese pensando que es feminista.

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9 — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) 1 de marzo de 2017

"Emma Watson: 'Feminismo, feminismo... brecha salarial de género... oh por qué no me toman en serio... feminismo... oh, ¡y aquí están mis tetas!"

A partir del mensaje de la presentadora, algunos se han sumado al carro criticando la hipocresía de Watson...

@JuliaHB1 Emma Watson another clueless luvvie doesn't understand feminist means speaking out against CSE, FGM & oppression! #Hypocrites — STOP🛇CSE (@S70PR4P3) 1 de marzo de 2017

"Emma Watson otra payasa sin idea que no entiende que el feminismo significa hablar contra la CSE, FGM y la opresión! #Hipócritas"

... y la supuesta doble moral del feminismo.

Feminist: Page 3 girls? Topless? Ban them! Emma Watson topless? Brave and Stunning! #doublethink #hypocrisy

— brett caton (@bcaton2) 1 de marzo de 2017

"Feminista: ¿chicas de Page 3? ¿En Topless? ¡Que las prohíban! ¿Emma Watson topless? ¡Valiente y espectacular! #doblemoral #hipocresía"

Ante estos ataques, otros usuarios de Twitter salieron en su defensa.

@JuliaHB1 I don't always agree with her, but does exposing a body part really contradict feminist points? — Ryan Brown (@Toadsanime) 1 de marzo de 2017

"No siempre estoy de acuerdo con ella, ¿pero realmente contradice una postura feminista el hecho de exponer una parte de tu cuerpo?"

@JuliaHB1 Feminism is about giving women FREE CHOICE. They can cover up or expose their bodies as they want. You've missed the point

— Evie (@EvieA_x) 1 de marzo de 2017

"El feminismo va de dar LIBERTAD DE ELECCIÓN a las mujeres. Pueden cubrir su cuerpo o exponerlo todo lo que quieran. No lo habéis entendido"

"¿qué tal esto: tu cuerpo, tu elección? ¡bajaros del pedestal!"

También hubo una internauta que se burló de todos los que decían que Watson no era feminista por posar sin sujetador, ya que en su opinión, su actitud es una muestra de porque el feminismo es tan necesario.

Lol everyone calling @EmmaWatson a hypocrite for exposing *part* of her breasts are by doing so highlighting exactly why feminism is needed — Polly Bartlett (@PollyVBartlett) 1 de marzo de 2017

[Vía Mashable]