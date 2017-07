La cazadora y bloguera Mel Capitán se suicida a los 27 años

Su entorno más cercano contó a la publicación de caza Jara y Sedal que no lo hizo motivada por el acoso de animalistas que venía sufriendo en los últimos meses, sino por motivos personales.

La joven cazadora y bloguera catalana Mel Capitán, de 27 años, se suicidió en la madrugada del miércoles, confirmaron a PlayGround fuentes de la Guardia Civil de Aragón, que no quisieron dar ninguna información adicional sobre las circunstancias de la muerte. Insistieron también en que el suicidio no fue motivado por el acoso de los animalistas, como había asegurado Jara y Sedal.

Se despidió de algunos de sus amigos más íntimos y puso rumbo a una granja de Huesca donde puso fin a su vida.

Se había convertido en una referencia para el mundo de la caza, al que dio visibilidad gracias a su intensa actividad en las redes sociales y a sus 35.000 seguidores en Facebook.

Ese instante exacto en el que te das cuenta que no cambiarías tu pasión por nada del mundo 🌎 ❤️Gracias familia Hunter por compartir y vivir la caza tan intensamente !! #hunters #familiahunter #melcapitanhunter #leupoldoptics #bergara #b14 #esperas #duendes #hunterdogs #hornady #hornadysst Una publicación compartida de Mel Capitan Hunter (@melct24) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 11:39 PDT

La revista Jara y Sedal, además, la señala como una persona "muy comprometida con la promoción de la caza entre las mujeres y los jóvenes en general".

Pero también en una enemiga número uno de los animalistas. Los más radicales, llegó a denunciar, le mandaban amenazas.

Después de las críticas y ataques recibidos en la red, respondió con un vídeo en Facebook a finales de abril. "A todos estos ecoterroristas de ciudad he de decirles que no he encontrado ninguna explicación de por qué nos llamáis asesinos", dijo. Seguramente sea porque los cazadores matan a animales.

Pero algunos animalistas exaltados han reaccionado de forma execrable a la muerte de la cazadora a través de tuits y con varios mensajes en su último post de Facebook, en el que Capitán cuelga una foto de su perro. En los comentarios se han repetido las condolencias, pero también han continuado los ataques.

Algunas voces significativas dentro del colectivo animalista han lamentado los ataques e injurias que ha recibido la joven cazadora.