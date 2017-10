Al menos 20 muertos y 100 heridos en un tiroteo masivo en Las Vegas

Getty

Al menos 20 personas muertas y 100 heridos tras un tiroteo ocurrido alrededor de las 11 de la noche hora local (8.am en España) en el festival de música country Route 91 que se estaba celebrando en el casino Mandalay Bay de Las Vegas.

Lo anunciaba hace unas horas la policía a través de Twitter.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews

“Estamos investigando las noticias de un tiroteo activo alrededor del casino de Mandalay Bay. Pedimos a todo el mundo que abandone la zona”

Aunque por el momento hay pocas noticias sobre el autor o los posibles autores del tiroteo, los agentes investigan una habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay. También se ha recibido información de posibles tiroteos en otros puntos del centro de la ciudad, como los hoteles New York New York y Tropicana.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.