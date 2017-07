Graba los ronquidos de su marido durante 4 años y los convierte en un remix de 'Despacito'

Poca broma, esto es lo mejor que vais a ver en internet esta semana. En redacción hay un chico al que le ha dado un ataque de risa de estos mudos y lleva llorando como media hora. Ya no sabemos que hacer con él.

Probablemente, para combatir sus propios instintos asesinos, esta señora tan fantástica que os vamos a presentar decidió darle un uso creativo a los violentos ronquidos de su marido y, después de 4 años acumulando el material por fin encontró la manera de darle uso: aliarse con su sobrino y y crear una nueva versión de Despacito.

ive never clicked play faster on any other video than one titled "Wife turns four years of husband's snoring into Despacito remix"