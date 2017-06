“Aún no hemos hecho nada para merecer un lugar en el cosmos”

Guillem Anglada sueña con viajar al espacio cuando se jubile. No es el sueño de uno cualquiera, sino el del astrofísico que ha descubierto Próxima b, un mundo potencialmente habitable fuera del Sistema Solar y a tan solo 4 años luz de la Tierra. Traducido a tiempo humano, a 75.000 años de nosotros.

Anglada, está entre los 10 científicos más importantes de 2016, según la revista Nature y Time lo incluye en su lista anual de 'Las cien personas más influyentes del mundo'. Desde su despacho en la Universidad Queen Mary de Londres, donde también da clases, se pregunta a diario si estamos solos en este mundo. Y aunque todavía no tiene la respuesta, cree que estamos más cerca que nunca de encontrarla.

¿Qué es lo que tiene de especial Próxima b?

Es un exoplaneta que orbita Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. La peculiaridad es que está suficientemente cerca de la estrella como para que esté a temperaturas templadas y que, por lo tanto, se pueda especular si podría haber vida o no.

¿Y cuándo resolveremos esta pregunta?

No lo sé, pero la gracia o la magia del momento es que, por primera vez, puede que se resuelva en los próximos años.

¿Por qué?

Ahora están en Marte buscando vida. Allí es donde hay más probabilidades de encontrar evidencia sólida de vida fuera de la Tierra.

Hay cierta evidencia que podría haber vida en Marte, porque se detecta metano en la atmósfera y el metano se supone que es un producto de actividad biológica, pero también puede ser geológica.

¿Qué cambiaría?

Si encontramos vida en otros planetas, el impacto inmediato va a depender de cada uno, lo que signifique para él. Para según qué personas religiosas va a ser un choque, o simplemente no se lo creerán. A gran escala significa que no somos tan especiales.

También te puede tranquilizar saber que el Universo no es un sitio vacío y hay esperanza de poder salir de este. No te ayudará a llegar a final de mes, pero sí te dará un poco de perspectiva cuando consideramos qué es importante y qué no.

¿Y si no encontramos vida?

Si no hay vida más allá de la Tierra o esta vida es siempre microscópica y muy básica querrá decir que tenemos que cuidar mucho más el planeta e ir con mucho más cuidado. Estamos solos y, por lo tanto, tenemos cierta responsabilidad moral.

Esto me hace pensar directamente en el cambio climático.

El cambio climático puede alterar nuestro planeta radicalmente. Es lo que le ocurrió a Venus muy al principio. Se supone que tenía mucha agua y océanos. El agua se evaporó, la radiación del Sol se llevó los átomos de hidrógeno y acabó teniendo una atmósfera altamente corrosiva. Y esto puede ocurrir en la Tierra. O podría ocurrir lo contrario: que haya muchas nubes, la temperatura baje mucho y entremos en una edad glacial.

¿Por eso ya pensamos en conquistar nuevos planetas? ¿Para cuando nos tengamos que ir?

Está claro que tenemos este espíritu explorador colonizador. En el caso de exoplanetas es temprano para colonizar, pero en el caso del Sistema Solar es otra historia, como Marte o la Luna. De hecho, es factible colonizar o al menos viajar allí. Que se haga o no se haga es una cuestión económica. La cantidad de recursos que se necesitan para ir a Marte no es comparable con los que se necesitan para arreglar el mundo: cambio climático, alimentar toda la población, controlar la sobrepoblación, etc. Los gastos militares de un año entero en EEUU, por ejemplo, servirían para poner 3 bases enteras en la Luna.

¿O sea que debemos imaginarnos el futuro de la humanidad en otro planeta?

Que un grupo de personas decidan ir a Marte no va a solucionar los problemas de la Tierra. Los que estamos aquí estamos para quedarnos, o al menos la mayoría. Algunos, con mucha suerte, muchos recursos o porque les ha tocado la lotería, igual se irán a Marte y empezarán una cosa distinta, pero esto no va a solucionar el problema de la humanidad como humanidad.

Aunque en el camino a conquistar otros planetas igual ya nos hemos extinguido...

No necesariamente tenemos que extinguirnos, podemos cambiar a otra cosa distinta. Aunque nos cargásemos el planeta, colapsáramos la civilización por el cambio climático es difícil eliminar completamente las especies. A los dinosaurios les ocurrió, pero por otras razones. Y no está claro que todos murieran, sino que parece que evolucionaron a algo distinto: las aves.

Quizás en 500 años el homo sapiens ya no exista y seamos otra cosa. Ahora estamos empezando a mezclarnos con las máquinas. El siguiente paso es tener un pequeño electrodo que con pensar una cosa ocurra.

Parece ciencia ficción...

La ciencia ficción son los futuros posibles. Se le llama ciencia ficción, pero no es estrictamente ciencia ficción, es extrapolación al futuro.

El escritor William Gibson, en los años 80, se anticipó a la explosión de Internet. Escribió sobre el ciberpunk y los hackers, algo que ya está ocurriendo hoy en día.

¿Cuál ha sido el papel de la humanidad en el Universo?

No hemos hecho nada, igual nos cargamos un planeta, pero a escalas cósmicas no importa para nada. Sólo en la galaxia hay unos cien mil millones de estrellas. Si no hay vida inteligente y nos extinguimos entonces el Universo perderá su representante. Pero de momento, no hemos hecho nada para merecer un lugar en el cosmos.