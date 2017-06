Agentes rusos piratearon el software electoral de EEUU antes de las elecciones

Getty

La sombra que flota sobre la implicación de hackers rusos en las elecciones norteamericanas cada vez es más alargada. Según desvela un documento confidencial obtenido en exclusiva por el portal de noticias The Intercept, la inteligencia militar rusa podría haber penetrado en los comicios de EEUU mucho más de lo que pensábamos.

El informe de inteligencia filtrado ayer lunes revela que los piratas informáticos rusos atacaron al menos un proveedor estadounidense de software electoral justo días antes de las elecciones del pasado noviembre. Además, los hackers habrían enviado correos electrónicos phising a más de 100 funcionarios locales entre finales de octubre y principios de noviembre con el objetivo de robar información.

La inteligencia militar rusa “ejecutó operaciones de ciberespionaje contra una compañía estadounidense en agosto de 2016 evidentemente para obtener información sobre programas informáticos relacionados con las elecciones y soluciones informáticas, de acuerdo con la información disponible en abril de 2017”, explica el documento filtrado de forma anónima a The Intercept.

El informe, con fecha de 5 de mayo y de cinco páginas de extensión, pertenece a la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y no indica si la intrusión de los hackers afectó al resultado electoral. Sin embargo, deja claro que la Agencia Nacional de Seguridad está convencida que la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor de Rusia (GRU) fue responsable de interferir en las elecciones presidenciales de 2016, pese a las negativas recientes del presidente ruso, Vladimir Putin.

The Intercept señaló que parte del material filtrado fue censurado a solicitud de las agencias federales de inteligencia porque no tenía “un interés público evidente”.

Pese a que el medio norteamericano cita la fuente como anónima, tan solo una hora después de que se hiciera público el informe el Departamento de Justicia norteamericano anunciaba que emprendía acciones legales contra Reality Leigh Winner, una contratista de inteligencia y seguridad nacional de 25 años. A Winner se le acusa de sustraer y filtrar a los medios de comunicación material clasificado del Gobierno. Y según explica The New York Times, el caso abierto contra Winner busca sentar un precedente que termine con las fugas de información dentro del Gobierno de Estados Unidos.

