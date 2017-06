Un enorme trozo de la Antártida está a punto de desaparecer

La Antártida siempre ha sido un buen termómetro para medir el cambio climático. Ahora, muchas de las placas de hielo están desintegrándose debido al calentamiento global y están navegando imparables por el Oceáno. Este martes, se ha confirmado el desarrollo de una grieta en Larsen C, una de las grandes plataformas de hielo que todavía sobrevive, pero que parece que le está llegando su final.

La grieta ha crecido 16 kilómetros en menos de una semana, concretamente entre el 25 y 31 de mayo, según los investigadores del proyecto MIDAS, de la Universidad de Aberystwyth en Gales y Swansea. En total se propaga por 200 kilómetros de longitud trazando un contorno que abarca 5.180 kilómetros cuadrados. Si finalmente el hielo se rompe, y el punto de ruptura está a solo 13 kilómetros, se crearía un iceberg casi del mismo tamaño que la isla de Bali.

"Hay muy poco por hacer para prevenir que el iceberg se rompa por completo", señalaron los investigadores, según The Independent.

De desaparecer este bloque de hielo, Larsen C perdería un 10% de su área. Según estudios previos por este mismo grupo de investigadores, la plataforma sería mucho más inestable de lo que era antes de la grieta. Además, confirmaron que "Larsen C puede seguir el ejemplo de su vecino Larsen B, que se desintegró en 2002 después del desarrollo de una grieta similar", tal y como recoge The Washington Post. La parte A de la plataforma, que era del tamaño de Berlín, desapareció ya en 1995.

El hecho de que aumenten las rupturas en la capa de hielo, puede tener consecuencias catastróficas. Una de ellas es la subida del nivel de mar, lo que supondría un aumento de 1,8 metros a finales de siglo. Aunque por ahora, este bloque no supone un riesgo a corto plazo ya que el hielo todavía está a flote.

La idea de que un iceberg gigante navegue por el océano sería una evidencia más de que el calentamiento global es real, a pesar de la insistencia de Donald Trump en calificarlo como "una trampa".