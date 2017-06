Lo grabaron llenando de agua el estómago de un perro para hacer algo horrible

Engullimos tantas historias sobre maltrato animal en internet que muchos días salimos de la cama con la sensibilidad anestesiada, a medio gas. Y es normal, entre la eterna duda de si lo que nos están contando es una trola como un piano de cola (¿Recordáis cómo nos la colaron con los gatitos bonsái?) y la sobreexposición a imágenes extremadamente violentas, muchas veces miramos la realidad como quien mira una película gore.

Supongo que por eso este vídeo es tan duro de ver. Es un golpe de realidad que no necesita de una puesta en escena de película de terror para hacer que se te remuevan las tripas. No hay nada a lo que te puedas aferrar para decirte a ti mismo "A lo mejor es un montaje". Tampoco para consolarte pensando "Es horrible, pero no creo que esto pase muy a menudo".

En los veinticuatro segundos que dura el vídeo vemos a un perro triste y enfermo siendo forzado a tragar agua por su dueño, un hombre que está a punto de venderlo a algún restaurante de la zona. Al llenarlo de líquido el perro parecerá más gordo y pagarán más por él, así de simple. El animal está tan débil que ni si quiera opone resistencia.

En el segundo veinticinco lo único en lo que todos estamos pensando es en que ese perro está a punto de morir para acabar en el plato de alguien.

Aunque en un primer momento el vendedor reconoció que ha utilizado esta técnica con docenas de perros, al percatarse de que los testigos podrían denunciarlo a las autoridades cambió su versión y dijo que les estaba dando agua "porque hacía mucho calor y necesitaban beber más".

Este vídeo, que se hizo viral a través de la plataforma china Tencent, sirve como un amargo aperitivo del festival de Yulin que tiene lugar en junio y en el que se mataran, cocinaran y devorarán al menos 10.000 perros. Y no necesariamente en ese orden.

Como cada año, las redes sociales se llenarán de noticas, videos y 350.000 peticiones en Change.org de personas indignadas ante unos actos de crueldad animal ante los que se sienten impotentes. Un buen momento para recordar que, si imágenes de este tipo nos resultan insoportables, imágenes como estas deberían dolernos igual.

Y por ellos sí que podemos hacer algo.

[Via Upsocl]