El Gobierno destituirá a Puigdemont y a todos sus consellers al amparo del 155

El día llegó. Mariano Rajoy acaba de anunciar las medidas concretas que el Ejecutivo desarrollará en aplicación del artículo 155 de la Constitución para hacer frente al desafío secesionista planteado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern. Se trata de unas medidas sin precedentes en la democracia española.

La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros ha comenzado en el Palacio de la Moncloa poco después de las 10:15. El Ejecutivo ha estado reunido durante algo más de dos horas para debatir y proceder a la aprobación de un paquete de medidas que ha pactado con PSOE y Ciudadanos. Medidas que acaba de anunciar el propio Mariano Rajoy en conferencia de prensa y que deberán ser aprobadas por el Senado para su activación.

En primer lugar, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los miembros del Consell de gobierno de la Generalitat de Cataluña serán relevados de sus funciones. En su escrito de exposición de motivos, de 10 páginas, el Gobierno justifica esta decisión en base a la necesidad de restaurar la legalidad constitucional y estatutaria y "asegurar la neutralidad de las instituciones" para que el "interés general de los ciudadanos sea el principio rector".

Rajoy ha especificado que ese relevo de mandatarios no implica ni la supresión ni la suspensión de la actividad del Parlament de Cataluña, aunque el presidente ha recordado que tiene potestad para hacerlo. "El Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene encomendada", ha dicho. El jefe del Ejecutivo sí ha detallado una serie de medidas de control para que la administración autonómica de Cataluña no incurra en comportamientos desleales. Entre ellas, el Parlament no podrá proponer candidato a la Generalitat ni plantear pleno de investidura ni llevar a cabo iniciativas contrarias a la Constitución o al Estatut. El Gobierno tendrá un plazo de 30 días para vetar esas iniciativas.

Rajoy también ha aludido a los peligros económicos que se ciernen sobre una hipotética Cataluña independiente. En el citado escrito de motivos que ha elaborado el Gobierno, los ciudadanos de la República Catalana sufrirían un empobrecimiento de entre el 25% y el 30% con una coyuntura económica insostenible definida por un aislamiento total de los flujos financieros, de capitales y comerciales. Esa es una situación que el Estado debe evitar por el interés general, argumenta el Ejecutivo.

La efectividad de las medidas acordadas es inmediata y no gradual, como pedían algunos. Según fuentes gubernamentales, los ministros están preparados para hacerse cargo de las áreas afines a su responsabilidad a partir del sábado 28 de octubre. Si el Senado aprueba la propuesta del Gobierno, el Ejecutivo nombrará entonces a un representante que centralizará de forma provisoria las tareas del Govern. Esa situación de gobierno interino culminará con la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña en un plazo máximo de seis meses.

El acuerdo entre PP y PSOE para la celebración de elecciones anticipadas en Cataluña se conoce desde hace días. Las peticiones al presidente de la Generalitat para que convoque comicios han sido incesantes y aún continuarán durante los próximos días. Sin embargo, consejeros de la Generalitat han explicado en conversaciones privadas que se está más cerca de proclamar la independencia con toda la oficialidad que de convocar elecciones. El propio Puigdemont se ha negado a esa posibilidad por considerar que el pueblo catalán ya había expresado su voluntad soberana en el "referéndum" del 1-O.

En este asunto vuelve a quedar patente la desconexión del Govern independentista con el conjunto de la ciudadanía. Según una encuesta encargada esta semana por El Periódico, el 68,6% de los catalanes reclama la convocatoria de elecciones para resolver la cuestión, frente al 27,4% que lo rechaza. El sondeo muestra que el 48% de los votantes independentistas apuestan por ir a las urnas, mientras que el 47% lo rechaza.

Las medidas acordadas en el Consejo de Ministros serán remitidas de inmediato por vía telemática al Senado, cuya Mesa está convocada de manera extraordinaria desde las 13:00 horas de este mismo sábado. La Mesa remitirá las medias a una comisión especial que interpelará a Puigdemont para que haga sus apelaciones. Tendrá dos días para presentarlas. La activación del 155 deberá ser aprobada en pleno del Senado el próximo viernes 27 de octubre, previo debate de los grupos parlamentarios y tras ser escuchadas las alegaciones que pueda presentar la Generalitat.

En previsión de las más que probables reacciones por parte del Govern, la fiscalía ha confirmado que se está preparando una querella por rebelión para el supuesto de que se llevara a cabo una declaración de independencia en los próximos días.