El Gobierno chino mató o encarceló a al menos 12 agentes de la CIA en dos años

A finales de 2010 los agentes de la CIA desplegados en China vivieron una de las peores pesadillas por las que ha pasado la agencia de inteligencia en el extranjero.

El gobierno chino "desmanteló sistemáticamente" sus operaciones de espionaje en el país y durante los dos años siguientes mató o encarceló a al menos una docena de agentes, según ha revelado The New York Times después de hablar con 10 funcionarios y exfuncionarios de la CIA. Aunque dos exfuncionarios han asegurado al mismo rotativo que el número de víctimas podría haber ascendido a 20. Todos han declarado bajo condición de anonimato porque no están autorizados a desvelar esta clase de información.

Pero el dolor no siempre puede esconderse. Tres de ellos recordaron una escena que recrea a la perfección la crueldad con la que las autoridades chinas perpetraron los presuntos crímenes. Asesinaron a un espía estadounidense enfrente de sus compañeros en el patio de un edificio del gobierno con el objetivo de enviarles un mensaje amenazador. Lo consiguieron.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación, llamada Honey Badger, con la cual pretendían acabar con el sufrimiento de sus informantes. Pero las diferencias que surgieron entre los investigadores provocaron que su trabajo acabara por no llegar a ninguna parte.

Reuters

Algunos creían que todo era culpa de un "topo" que se encontraba entre las filas de la agencia de inteligencia. Mientras que otros sostuvieron que los chinos habían hackeado el sistema encubierto que utilizaba la CIA para comunicarse con fuentes extranjeras. Según el mismo rotativo, hoy este debate sigue abierto.

Para los funcionarios que han hablado con el periódico, esta lucha sistemática contra el espionaje estadounidense es "una de las peores" violaciones por las que ha pasado la inteligencia en décadas. De hecho, llegaron incluso a compararla con lo sucedido en la Unión Soviética durante los ochenta y los noventa, tiempo durante el cual murieron numerosos informantes a causa de las traiciones del agente de la CIA, Aldrich Ames, y del agente del FBI, Robert Hanssen, que fueron detenidos en 1994 y en 2001 respectivamente.

Por el momento no se ha revelado más información que la que han proporcionado estas fuentes, ya que la agencia de inteligencia se ha negado a hacer comentarios oficiales a The New York Times y a The Associated Press (AP).

Este sombrío episodio ha salido a la luz en un momento en el que Donald Trump empieza a tener una relación más conciliadora con el gigante asiático, al que considera un aliado clave para lidiar con la crisis de Corea del Norte.