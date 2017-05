El gobierno polaco vota limitar el acceso a la píldora del día después

El pasado octubre las mujeres de Polonia se enfrentaron al gobierno al protagonizar una multitudinaria manifestación llamada Black Monday con la cual consiguieron que no siguiera adelante con su plan de criminalizar el aborto ante cualquier circunstancia.

Ahora, después de unos meses de aparente calma, vuelven a estar en peligro.

El partido conservador del gobierno, Ley y Justicia (PiS), ha impulsado un proyecto de ley a partir de una votación del parlamento con el cual pretenden limitar el acceso al fármaco. Una controvertida medida que ha avivado la indignación en parte de la oposición y de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.

El siguiente paso es que la propuesta pase por el Senado, después de lo cual se espera que sea aprobada por el presidente del país, Andrzej Duda. En ese caso, el proyecto ley entraría en vigor en agosto dejando a las mujeres de Polonia desamparadas ante un embarazo no deseado.

Reuters

Como denunció después de la votación la doctora de Varsovia y activista que defiende los derechos de las mujeres, Natalie Jakacka, restringiendo el acceso a la píldora "habrá más abortos ilegales y peligrosos, lo cual significa poner en riesgo la salud y las vidas de las mujeres y que se desencadenen costos sociales y económicos".

A pesar de que organizaciones de mujeres garantizan que la píldora es completamente segura y de que está disponible sin receta en la mayor parte de los países de la Unión Europea (UE), al gobierno polaco parece que le sobran excusas para defender el proyecto ley. En su opinión, las mujeres se verán beneficiadas porque los médicos podrán comprobar su salud antes de prescribírsela. También se han justificado amparándose en la creencia de que se utiliza para abortar, práctica cuyas reglas son muy restrictivas en el país.

Pero lo que el gobierno no ha pensado es que esta medida también acabará por hacer más difícil la existencia de aquellas con menos recursos económicos. Porque como dijo Bartosz Arłukowicz, ministro de Salud en la anterior administración , "hacer que el anticonceptivo de emergencia sea disponible con receta solo significa que no estará disponible para las mujeres polacas que viven fuera de las grandes ciudades y para las que no pueden pagar una cita privada con el ginecólogo".