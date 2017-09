Una modelo contesta al hombre que hizo un meme sexista con su foto, y le deja en ridículo

Imagen vía Lesego Legobane

El mundo está lleno de hombres que se sienten la libertad de decir su opinión sin que nadie se la haya pedido. La mayor parte de las opiniones de ese grupo de hombres son sexistas, ofensivas y, sobre todo, completamente irrelevantes.

Nadie tendría por qué escuchar las opiniones de esos hombres. Pero ellos creen que sí. Con las nuevas tecnologías, además, ven mejorada esa capacidad de mierda. Así pueden decir lo que ellos quieran en todos los formatos posibles: tuits, montajes, memes o comentarios en Facebook.

Por suerte: internet también es jodidamente pequeño.

Artículo Leyton Mokgerepi

Esto es lo que le ha pasado a un señor de Twitter, llamado Leyton Mokgerepi, que compartió un meme comparando las “ chicas que le gustan” (una tipa photoshopeada completamente de mentira) con las que supuestamente “van detrás de él” (la modelo de tallas grandes Lesego Legobane)

Pasa que el tipo que compartió el desafortunado montaje tiene 12.000 seguidores por lo que la imagen no ha tardado nada en llegar a una de sus protagonistas, Lesego Legobane.

Al ver su foto en ese meme sexista, esta modelo sudafricana plus size no dudó en contestarle directamente a la cuenta de este señor. Y lo ha hecho dejándoselo muy clarito. El tuit ha alcanzado en pocas horas más de 200.000 compartidos y 800.000 favoritos.

Y su respuesta es la mejor:

"I don’t like you". No me gustas