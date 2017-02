Tras un año en el espacio, así ha cambiado el cuerpo del astronauta Scott Kelly

En marzo del año pasado, los astronautas Scott y Mark Kelly, hermanos gemelos de 52 años, concluían una gran misión espacial. Scott aterrizaba en la Tierra después de pasar 340 días en el espacio, y Mark, que esta vez se había quedado en tierra, abrazaba a su idéntico en su regreso.

Había un objetivo claro en esa misión, convenientemente bautizada The Twins Study: averiguar qué le sucede al cuerpo humano tras un año viviendo lejos de nuestro planeta y flotando en microgravedad. Scott y Mark, al ser gemelos, eran los dos mejores sujetos para, comparando las evoluciones sufridas por el uno frente al otro, estudiar si los efectos sufridos por la estancia espacial pueden significar un riesgo para la salud de cara a una futura expedición a Marte.

Aunque todavía no son definitivos, la NASA acaba de revelar los primeros resultados de las pruebas a las que les han sometido a Scott durante este tiempo. Analizando datos que han incluido respuesta inmune, la formación del hueso, el microbioma intestinal o su ADN, se ha creado una imagen de cómo podría verse afectado nuestro organismo en las regiones más allá de la atmósfera terrestre.

1st results of @NASA's Twin Studies w myself & @ShuttleCDRKelly are out. Turns out we are related! But there's more: https://t.co/Ov8zV995QR pic.twitter.com/hfAG2s6MMw