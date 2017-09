Este parásito común en los gatos empeora el alzheimer y la epilepsia en humanos

Arte PG

Nos enternecen con sus manías y su afición por esconderse en cajas pero nuestro contacto directo con ellos también tiene un riesgo. Los gatos pueden ser portadores de un parásito, llamado Toxoplasma gondii, que una vez transmitido a las personas es capaz de provocar cambios en el cerebro que agravan enfermedades neurológicas como el alzheimer, epilepsia, párkinson o cánceres neuronales.

Se estima que la mitad de las personas pueden llegar a albergar el parásito en concreto en sus cuerpos al menos una vez en la vida. Lo normal es que nuestro sistema inmune lo acribille y se deshaga de él. Pero a los que les flaquean sus defensas, como enfermos de SIDA, o los fetos pueden estar en riesgo. Los segundos porque se contagian por transmisión congénita de madre a hijo. Se suma que además de a través de las heces de los gatos, podemos contagiarnos ingiriendo carne cruda o verduras poco lavadas.

Aunque ya se sabía que este parásito podía desencadenar estos daños, no se conocía el cómo. El carpetazo al misterio lo ha dado un equipo internacional de 32 científicos de Canadá, EEUU, Reino Unido y Australia. Resulta que T. gondii, cuando se asienta en el cerebro, se dedica a expresar sus genes reduciendo la capacidad de contener y luchar contra la infección llamada toxoplasmosis. No es que cause esta infección alzheimer, ni párkinson, pero sí empeora estas enfermedades neurológicas a las personas que ya las tienen.

"Este estudio es un cambio de paradigma. Ahora tenemos que insertar las enfermedades infecciosas en la ecuación de las enfermedades neurodegenerativas, la epilepsia y los cánceres neuronales", dice el neurocientífico Dennis Steinler, uno de los autores del estudio publicado en Nature, a Gizmodo.

Todavía se necesita más investigación para concretar cómo afecta al cerebro, pero los investigadores manifiestan que el descubrimiento podría servir para elaborar fármacos directos a reparar los daños que causa este parásito.

