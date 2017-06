Harvard rechaza a 10 alumnos que ya había aceptado por compartir memes ofensivos

"Memes de Harvard para adolescentes burgueses cachondos", así se llamaba el grupo de Facebook que les ha costado a, al menos 10 jóvenes, la revocación de su ingreso en una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Según el Harvard Crimson, el grupo fue formado en diciembre del año pasado para compartir el contenido ofensivo que les hubiese valido el baneo del grupo principal llamado Clase de Harvard 2021.

Chistes del holocausto, violaciones, racismo y una buena carga de humor negro, según explicó la periodista Caroline Najjar. "Los memes eran escandalosos y no hay excusa. Definitivamente hay una línea que no debería ser cruzada y yo estaba horrorizada".

Cuando, en abril, desde Harvard descubrieron el tipo de contenido que sus futuros alumnos estaban compartiendo, se pusieron en contacto con ellos y les pidieron uno a uno una explicación. Al parecer, al menos diez de ellas no les resultaron convincentes, y sus aceptaciones a la universidad fueron revocadas.

"Como entendemos que formabas parte de los miembros que contribuían con este tipo de material en este chat, te pedimos que nos envíes una declaración escrita para mañana al medio día para explicar tus contribuciones y acciones para que el Comité de Admisiones pueda discutirlo", decía el email que recibieron.

Cassandra Luca, una de las futuras estudiantes que ingresará el año que viene en Harvard y que forma parte del grupo de Facebook original ha explicado a The Crimson cómo desde el grupo "oscuro" pedían a los aspirantes que postearan memes provocativos en el principal como forma de acceder al otro.

"Era como, 'Oh, tienes que mandar un meme al grupo original para entrar en el nuevo", explicó Luca. "Esto era algo así como 'solo porque vayamos a Harvard no quiere decir que no podamos pasarlo bien'".

"Aprecio el humor, pero hay muchos temas sobre los que no se debería bromear" dijo Jessica Zhang, otra futura estudiante a The Crimson. "Respeto la decisión de los responsables de las admisiones de echar para atrás su aceptación en la universidad porque esas acciones realmente hablan sobre el carácter real de esos estudiantes. No sé cómo esas imágenes pueden ser defendidas".

Un portavoz de la Universidad dijo a The Crimson que no iban a comentar de forma pública el estado de las admisiones individuales.

Un chiste, de buen o de mal gusto, no deja de ser un chiste, y aunque Harvard como universidad privada tiene derecho a establecer quién entra y quién no entra, si las bromas desagradables podrían costarle a alguien perder su plaza en la facultad deberían ser explícitos con el tema. Si tan claros ven ellos los límites del humor, que se aseguren de dejarlo claro a modo del letrero de "Reservado el derecho de admisión" de cualquier tasca. De otra forma, lo único que están haciendo es dejar a un grupo de chavales perder la oportunidad de sus vidas por decir estupideces sin saber que éstas podrían trascender del ámbito privado.