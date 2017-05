Así quedó el interior de un avión tras pasar por una zona de turbulencias inesperadas

Pasajeros tirados en el suelo, pertenencias personales por los aires y varias fracturas y huesos rotos. En total, 27 personas terminaron heridas ayer lunes en un vuelo entre Moscú y Bangkok, después de que el avión atravesara por una zona de fuertes turbulencias, tal y como ha explicado la aerolínea Aeroflot y la embajada rusa en Tailandia.

El incidente sucedió tan solo cuarenta minutos antes de aterrizar en la capital del país asiático. Un vídeo colgado en internet muestra el caos en el que quedó el avión después de las turbulencias y la atmósfera de confusión en la que se sumieron los 313 pasajeros.

De los heridos, 24 son rusos y 3 tailandeses, según ha informado la embajada rusa en un comunicado. Tras los fuertes golpes y sacudidas, algunos tuvieron que ser atendidos en el hospital por contusiones, mientras que tres fueron intervenidos quirúrgicamente – dos por fracturas múltiples en la pierna y otro por costillas rotas.

Muchos de los pasajeros no llevaban los cinturones abrochados o no se encontraban en sus asientos, razón por la que salieron disparados y la tripulación no tuvo tiempo de advertirles de que iban a pasar por una zona de turbulencias, de ahí que los daños sean mayores de lo habitual en este tipo de casos.

La compañía de vuelos rusa aclaró que el Boeing 777 atravesó las llamadas turbulencias de aire claro (CAT en sus siglas en inglés). Estas se producen en cielos despejados, calmados y con buena visibilidad, unos factores que las hacen imperceptibles para los radares.

Ahora la compañía cubrirá los gastos médicos de los heridos y ha recordado que cada año se registran al menos 750 casos de turbulencias de aire claro.