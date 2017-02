Toda la magia de los océanos está en las 10 mejores fotos submarinas del año

La inmensidad de los océanos hace que sigan siendo uno de los entornos más inabarcables de la Tierra. Afortunadamente, ahí está la fotografía, para enseñarnos la realidad de mundos remotos.

El Underwater Photographer of the Year es un premio especializado en fotos submarinos, y acaba de dar a conocer las 10 imágenes ganadoras de este año .

Fotógrafo subacuático del año – Gabriel Barathieu (Francia), por Dancing Octopus.

Barathieu encontró a este pulpo en la Isla Mayotte e inmortalizó una singular estampa que un juez del concurso describió como "grácil y malévola". Una muestra de que, en muchas ocasiones, lo delicado y lo agresivo van de la mano.

Para retratarlo, esperó a las mareas de primavera, momento en el que solo hay 30 centímetros de agua y mucha luz.

Fotógrafo inglés subacuático del año – Nick Blake (Reino Unido), por Out of the Blue.

Cuando los rayos de sol penetran en las aguas del cenote de Kukulkan, situado en la península de Yukatán, unas majestuosas luces crean un paisaje que podría pertenecer a otro mundo. En esta ocasión, Blake capturó este instante mientras un submarinista se movía entre los rayos de color azul y la oscuridad.

Fotógrafo emergente especializado en fotos subacuáticas del año – Horacio Martinez (Argentina), por Oceanic in the Sky.

Podemos estar bajo el agua y ver como los rayos de sol y el resplandor del cielo penetran en ella. Esto crea un efecto óptico que, por un momento, puede hacernos creer que ambas cosas se han convertido en lo mismo.

En este caso, lo vemos en el Mar Roj. Como indicó un juez, Martínez "ha creado, extremadamente bien, un efecto dramático que utilizó para mostrar el contraste de un pequeño tiburón en medio de un mundo grande, azul y solitario".

Fotógrafo subactuático más prometedor del año – Nicholai Georgiou (Reino Unido), por Orca Pod.

Para retratar la belleza de las orcas cuando nadan en comunidad, el fotógrafo tuvo que aguantar las frías temperaturas del mar de Tromsø, Noruega, en invierno.

Categoría gran angular – Fabrice Guerin (Francia), por Frozen Hunting.

Mientras Guerin buscaba orcas en Andenes, Noruega, tuvo un encuentro inesperado: una ballena moribunda rodeada por un banco de arenques.

Categoría primer plano – Steven Kovacs (Estados Unidos), por Larval Lionfish.

Inmerso en la negra agua de Palm Beach, Florida, Kovacs encontró a este peculiar pez león a quien retrató mientras ensanchaba sus aletas. Es un animal pequeño y muy veloz, por lo que suele ser difícil de capturar. Pero, el fotógrafo consiguió captar como sus intensos colores contrastaban con el fondo negro.

Categoría naufragios – Nadya Kulagina (Kazajstán), por The Haunted Room.

En este barco un día hubo vida y, ahora, se encuentra olvidado en las profundidades del Mar Rojo. Pero, con esta foto, la fotógrafa Kulangina ha conseguido que sea observado de nuevo.

Categoría de comportamiento – Qing Lin (Canadá), por Your Home is My Home.

Se han visto muchos peces payaso en fotografías. Pero Lin fue capaz de inmortalizarlos con una proximidad poco común. Como si estuvieran posando ante su cámara y entendieran que pretendía.

Categoría de comportamiento – Greg Lecoeur (Francia), por Dolphins Hunting

Lecoeur pasó días bajo el agua de Port Saint Johns, en Sudáfrica, para encontrar una escena insólita y este fue el resultado: "Delfines con sardinas derramándose de sus bocas. ¿Qué más se puede pedir? ", dijo un juez.

Categoría de comportamiento – Simone Caprodossi (Emiratos Árabes Unidos), por The Contenders.

En muchas ocasiones, las mejores escenas son fruto de la casualidad, y la foto de Capradossi es una prueba de ello. Mientras estaba en la Bahía Magdalena para retratar tiburones se encontró con unos pelicanos sumergidos bajo el agua en busca de comida. Así que abandonó la búsqueda de tiburones e inmortalizó esta escena cotidiana.

[Vía The Guardian]