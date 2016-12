El turbador testimonio del fotógrafo que miró a los ojos al asesino de Turquía

"La vida desapareció ante mis ojos", dice Burhan Ozbilici, el fotógrafo de Associated Press que captó el asesinato de Andrei Karlov, el embajador ruso en Turquía.

Ozbilici trabaja en Ankara y ayer decidió pasar por la inauguración de la exposición de fotografía De Kaliningrado a Kamchatka, de los ojos de los viajeros, sobre la península rusa Kamchatka.

No tenía un especial interés en el evento, pero lo hizo porque le quedaba de camino entre la oficina y su casa.

Sin esperarlo, acabó presenciando como Karlov moría tras recibir varios disparos de Mevlut Mert Altintas, un oficial de policía turco fuera de servicio.

Después de que las impactantes imágenes que captó aparezcan en todas las portadas del mundo, Ozbilici ha descrito cómo fueron aquellos instantes:

"El evento parecía rutinario, la apertura de una exposición de fotos de Rusia. Así que cuando un hombre con traje oscuro y corbata sacó una pistola, me quedé atónito y pensé que era una obra de teatro".

"En lugar de eso, fue un asesinato calculado fríamente que tuvo lugar delante de mí y de otros que revolotearon aterrorizados para cubrirse mientras un hombre delgado y con el pelo corto disparaba al embajador ruso".

"La gente gritaba, se escondía detrás de las columnas, debajo de las mesas y yacía en el suelo. Yo estaba asustado y confundido, pero me pude cubrir parcialmente detrás de una pared e hice mi trabajo: hacer fotos".

"Después vinieron disparos sucesivos y el pánico estalló entre los presentes. El cuerpo del embajador yacía en el suelo, a pocos metros de mí. No podía ver sangre a su alrededor. Creo que le disparó en la espalda".

"Necesité unos segundos para comprender lo que había pasado: un hombre había muerto delante de mí. Una vida se había evaporado ante mis ojos".

"Me moví hacia atrás y hacia la izquierda, mientras que el pistolero - después identificado como el oficial de policía Mevlut Mert Altintas - hizo un gesto con su arma a la gente que estaba agachada en el lado derecho de la habitación".

"Al principio, no entendía lo que había motivado al pistolero. Pensé que podría ser un militante checheno. Pero, más tarde, la gente dijo que estaba gritando cosas sobre Alepo".

"Por tanto, probablemente estaba cabreado por los bombardeos rusos en Alepo que estaban dirigidos a expulsar a los rebeldes antigubernamentales. También gritó "Allahu akbar", pero no pude entender el resto de lo que dijo en árabe".

"El pistolero estaba nervioso. Caminó alrededor del cuerpo del embajador y destrozó algunas de las fotos colgadas en la pared".

"Por supuesto, yo tenía miedo y sabía el peligro que corría si el pistolero volvía hacia mí. Pero avancé un poco y le fotografié mientras dominaba a su audiencia desesperada y cautiva".

"Esto es lo que estaba pensando: "Estoy aquí. Incluso si me golpean, me hieren o me matan, soy periodista. Tengo que hacer mi trabajo. Podría huir sin hacer ninguna foto... Pero no tendría una respuesta adecuada si la gente me pregunta más tarde: '¿Por qué no hiciste fotos?'".

"Incluso pensé en amigos y colegas que, a lo largo de los año, han muerto mientras hacían fotos en zonas de conflicto".

"Mientras seguía pensando, vi que el hombre estaba nervioso pero, extrañamente, estaba en control de sí mismo. Gritó a todos que se apartaran. Los guardias de seguridad nos ordenaron desocupar el pasillo y nos fuimos".

"Pronto llegaron ambulancias y vehículos blindados y se puso en marcha la operación policial. El pistolero fue abatido más tarde en un tiroteo".

"Cuando regresé a la oficina para editar mis fotos, me sorprendió ver que el tirador estaba de pie detrás del embajador mientras hablaba. Como un amigo o un guardaespaldas".

[Vía The Guardian]