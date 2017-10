Despiden a una trabajadora después de que su sesión de fotos 'body positive' se vuelva viral

Facebook: Wolfnrosephotos

Hace un par de semanas, esta sesión de fotos de una pareja desconocida conquistó a personas de todo el mundo.

En cuestión de días, las fotos de Stephanie y su prometido Arryn que Bria Terry of Wolf & Rose Photography había tomado habían dado la vuelta a Internet, y había sido difundida decenas de miles de veces en Facebook. Pronto medios de todo el mundo empezaron a compartir su historia, y casi de la noche a la mañana no quedaba nadie que no hubiera visto aquellas fotografías.

"Sinceramente nunca he visto dos personas más enamoradas. La forma en la que él la mira en estas fotos, en su caso es algo que pasa todo el tiempo. La trata como si fuese un ser extraordinario", dijo Terry a BuzzFeed.

La sesión pasó de ser solo una celebración del amor y la intimidad entre dos personas a ser un emblema del movimiento body positive.

"Arryn me llamó mientras estaba en el trabajo y me dijo que las fotos tenían 30.000 shares. Nunca había tenido este tipo de atención. Me dijo, 'todos los comentarios son sobre ti'. 'Sé que esto te ayuda y me alegro de que hiciéramos esto. No cambiaría nada. Sé que esto te hace feliz", explicó Stephanie a BuzzFeed.

VER TAMBIÉN: La foto viral de esta pareja en la playa es más efectiva que cualquier dieta veraniega

"No estaba preocupándome por mi aspecto. Estaba mirando a Arryn y me hizo sentir segura. Siempre me mira, pero la forma en la que me miró durante las fotos hizo que me sintiera diferente, pude centrarme en él", contó.

Pero toda esta difusión ha tenido para Stephanie un sabor agridulce. Después de la felicidad de sentir que algo que has hecho está ayudando a la gente a todo el planeta a sentirse más cómoda en su cuerpo, llegó el golpe: su empresa la ha despedido por estas fotografías.

Su jefe del Austin Bank Texas N.A. Le dijo que estaban preocupados por cuánta gente podría haber visto aquellas fotos y cómo podría afectar a la compañía.

VER TAMBIÉN: El conmovedor discurso de Pink sobre su hija "sintiéndose fea" fue lo mejor de los VMA

"Dijeron que estaba en topless y que era inapropiado. Que son una compañía orientada a la familia. No pude defenderme, la decisión estaba tomada. He desperdiciado más de un año en una compañía en la que trabajaba muy duro y después me han echado por hacer algo positivo, algo de lo que estoy tan orgullosa y que me ha ayudado tanto como mujer... ha sido muy doloroso", explicó a BuzzFeed. "La gente estaba sacando los móviles en el trabajo y enseñando las fotos, y me culparon de eso a mí".

Paradójicamente, Stephanie ni siquiera estaba en topless en esas fotos. Llevaba un sujetador sin espalda. Pero a los puritanos retrógrados de sus jefes eso tampoco les importó demasiado

VER TAMBIÉN: Esta chica deja en evidencia las ridículas tallas de H&M

"Como empresa, si ellos sienten que lo que haga fuera del trabajo va a comprometer su negocio, eso está bien. Pero es simplemente descorazonador para mí porque sentía que mi vida privada y mi vida laboral son dos cosas completamente separadas. Era una empleada modelo. Estaba progresando rápido. Tuve una promoción en siete meses. Y esta fue la única razón por la que decidieron despedirme".

A pesar de todo Stephanie aseguró que tanto ella como su pareja siguen estando orgullosos de las fotografías. "Él sabe que mandamos un buen mensaje y me ayuda con mi confianza y con cómo me siento conmigo, y está totalmente a favor".

[Via BuzzFeed]