La foto de boda más WTF de la historia: la novia practicando una felación al novio

Michel Klooster / Getty/Arte PG.

Hoy vamos a tratar un tema que personalmente me apasiona: las fotos chungas de boda.

En serio, a modo de terapia, recomendaría a todo el mundo que se sienta de bajón teclear en Google "weird wedding photos".

Es como una pastilla mágica para evadirte de todos tus problemas recurriendo a la engañifa psicológica más pocha de todas, el clásico "mira, hay gente que está peor que yo".

Algunas de ellas tienen un componente fálico que da bastante risa. Risa incómoda, de la de nervios, no de la de verdad.

Pero nunca una foto de boda había conseguido levantar tantas cejas como esta del fotógrafo holandés Michel Klooster.

Advertencia: si estudiaste en un cole de monjas, esta fotografía puede hacer que sientas la imperiosa necesidad de santiguarte:

La intencionalidad artística de la imagen tira bastante más hacia el "piensa mal y acertarás" que al "no es lo que parece".

Efectivamente, se trata de una clara representación de una novia practicándole sexo oral a su novio. Eso sí, ni los más remilgados podrán negrar que el escenario es un entorno natural inmejorable.

La imagen tiene más de 33.000 reacciones en Facebook y decenas de miles de comentarios que, al estar escritos en holandés, no tenemos ni idea de lo que dicen, pero podemos suponer que se trata de una batalla entre los que defienden que es una indecencia y los que creen que tiene bastante gracia.

Si ya estáis flipando un poco con la puesta en escena, preparaos para flipar un poco más porque, según dijo Klooster a BuzzFeed, la idea de la pose fue de la madre del novio. Dios me libre de que alguna vez mi suegra me sugiera algo parecido, porque me voy a sentir violenta nivel coincidir con un tío al que nunca devolví las llamadas en el vagón de metro.

El fotógrafo asegura que la pareja, que prefiere mantenerse en el anonimato "simplemente consideró que era una idea divertida". Klooster, por su parte, se defendió de los ataques en un post de Facebook diciendo, "Cualquiera que considere esto ofensivo para mí sigue viviendo en 1996. Dejad a la gente divertirse. Sois unos mojigatos".

En caso de que alguno esté preocupado por cómo acabó el encuentro entre estos dos, otras fotografías de la sesión demuestran que el encuentro fue rematado en la camioneta.