Florida ordena la evacuación urgente de 5,6 millones de personas por la amenaza de Irma

Gente acudiendo en masa a los supermercados para abastecerse de víveres, colas en las gasolineras, coches cargados de provisiones, maletas llenadas con prisa. La alerta se siente en Miami y en otras muchas zonas de Florida. Todos quieren alejarse de Irma, el mayor huracán en la historia del océano Atlántico. Todos los que pueden.

El devastador huracán tocó tierra cubana anoche en el Archipiélago de Camagüey, con vientos de hasta 260 kilómetros por hora. En Florida esperan su llegada esta noche, con el ciclón repuntando a categoría 5. La cuenta atrás ha comenzado, y se preparan para lo peor.

“ Irma tiene potencial para devastar Florida”, ha advertido el gobernador del Estado, Rick Scott. “Ésta es una tormenta catastrófica como jamás hemos visto. Es más grande, más fuerte y más rápida que Andrew”, ha dicho en referencia al huracán de 1992, el más dañino en la historia reciente de la península de Florida. “Ahora es el momento de evacuar. No podremos salvaros en medio de la tormenta”.

En la noche de ayer, Scott decidió ampliar las órdenes de evacuación iniciales, que afectaban a cerca de 750.000 personas en el área de Miami. Ahora son más de 5,5 millones las personas que han recibido la orden de abandonar la costa este de Florida, con Miami como potencial zona cero, con la mayor celeridad posible.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!