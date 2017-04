Emiten una resolución histórica para acabar con la discriminación del colectivo LGTBI

El Tribunal de Apelaciones para el Séptimo Circuito, con sede en Chicago, emitió este martes una resolución histórica en la que dictaminó que nadie puede ser despedido por su orientación sexual. De este modo, se convirtió en el primer tribunal de alto rango en sostener que la Ley de Derechos Civiles de 1964 debe proteger al colectivo LGTBI de la discriminación laboral.

Actualmente, la ley vigente no prohíbe explícitamente la discriminación en base la orientación sexual, sinó que únicamente lo hace con aquellos aspectos relacionados con cuestiones de sexo. Algo que propicia la existencia un amplio abanico de interpretaciones que pueden poner en peligro los derechos laborales de parte del colectivo LGTBI.

La resolución surgió después que la profesora Kimberly Hively, explicara a la corte que fue despedida de Ivi Tech Community College, en Indiana, por ser lesbiana. Una injusta historia que, afortunadamente, terminó con el tribunal sentenciando que la habían despedido en base a su orientación sexual.

"El caso de Hively representa la falta de conformidad con el estereotipo femenino... ella no es heterosexual", dijo la principal jueza de la corte, Diane Wood.

Sin embargo, antes de ella ha habido muchas otras mujeres que han pasado por lo mismo, pero que no han sido escuchadas en los tribunales. "La afirmación de Hive no es diferente de las reclamaciones presentadas por mujeres que fueron rechazadas en lugares de trabajo tradicionalmente masculinos, como estaciones de bomberos, en el sector de la construcción y cuerpos de policía", añadió Wood.

Este fallo ha tenido lugar después que otros tribunales de rango inferior también hubieran sentenciado que la discriminación laboral contra los homosexuales debe estar prohibida. Pero, al mismo tiempo, entra en conflicto con otras cortes, como la Corte de Apelaciones de EEUU para el Circuito 11, en Atlanta, donde tres jueces hicieron su propia interpretación sobre la Ley de Derechos Civiles concluyendo que la orientación sexual no debe estar protegida bajo esa ley.

A pesar de los progresos logrados en EEUU desde que el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en todos los estados del país en 2015, activistas en defensa de la comunidad LGTBI aseguran que aún pueden ser despedidos por mostrar tendencias sexuales que, para algunos, son consideradas "no convencionales".

Una realidad que lleva al grupo que defiende los derechos del colectivo, Freedom for All Americans, a denunciar que, lamentablemente, en 28 de los 50 estados aún no existen leyes que les protejan explícitamente de la discriminación laboral que, en muchos casos, están condenados a sufrir.

[Vía The Washington Post]